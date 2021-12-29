Salon çiçekleri diğer adıyla ev çiçekleri havaya oksijen salıyor, karbondioksiti emiyorlar. Ayrıca ruh halinizi, üretkenliğinizi, konsantrasyonunuzu ve yaratıcılığınızı arttırmaktalar. NASA'nın araştırmasına göre salon bitkileri 24 saat içindeki havayı toksinlerden yüzde 87 oranında temizliyor.

Salon çiçekleri bakımı için tarçınlı karışım

Eğer bitkinizi yeterince suladığınızdan eminseniz ve evinizde onun yetişme şartlarına uygun bir ortamı azami ölçüde sağladığınızı düşünüyorsanız ve yine de yapraklarında bir solma, çürüme sorunu söz konusu oluyorsa tarçın desteğe gelmeye hazır.

Bunun için tek yapmanız gerekense toz tarçını alıp yapraklardaki hasarlı kısımlara dökmek. Çünkü tarçın hem antiseptik hem de antiparazitik etkiler gösteriyor, bu iki özellik de bitkilerde meydana gelebilecek hastalık kaynaklı çürümelerin önüne geçiyor.

Eğer yeni bir bitki dikecekseniz ve bir an önce büyüyüp serpilmesini istiyorsanız ekeceğiniz bitki fidesinin köklerini, içine toz tarçın koyduğunuz bir kapta kısa bir süre, kökler zarar görmeyecek şekilde bekletebilir, tarçına bulanan kökleri güzelce toprağa yerleştirebilirsiniz.

Kalsiyum, magnezyum ve demir gibi birçok mineral bakımından zengin olan tarçın, bitki köklerinin de daha çok beslenip büyümesini sağlayacaktır. Böcekler ve karıncalar tarçın kokusundan hoşlanmaz ve genel olarak bu kokuyu aldıkları bölgelere gitmezler. Bu nedenle, bitkilerinizi karıncalar ya da minik böcekler sarıyorsa saksının dibine toz tarçın serpiştirerek onları uzaklaştırabilir hatta yalnızca çubuk tarçın koyarak da aynı etkiyi yakalayabilirsiniz.

Evinizin havasını değiştirecek oksijeni bol bitkiler

Duvar Sarmaşığı

Yelken Çiçeği

Paşa Kılıcı

Areka

Difenbahya

Kurdele Çiçeği

Benjamin Çiçeği

Kılıç Yapraklı Eğrelti Otu

Salon çiçekleri ve isimleri

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