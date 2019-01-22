Salman Amin Pladis’eCEO atandı

Yıldız Holding’in, atıştırmalık işlerini tek bir çatı altında toplamak için kurduğu dünyanın önde gelen atıştırmalık şirketlerinden Pladis, A. Salman Amin’in şirket CEO’luğuna atandığını duyurdu. Amin, görevine resmi olarak Şubat ayında başlayacak.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Amin’in ataması ile ilgili yaptığı açıklamada “A. Salman Amin, hızlı tüketim markalarında şirket dönüşümü ve büyüme konusunda global bir deneyime sahip. Kendisinin, hali hazırda zaten yüksek hedefleri ve girişimci bir ruhu olan şirketimize katılımından, tecrübe ve becerilerini Pladis’e kazandırmış olmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi.