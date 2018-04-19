Sallanan dişler nasıl güçlendirilir?

Dişlerin sallanmasındaki temel etken diş etlerinin iltihaplanmasıdır. Diğer etkenler ise; düzensiz fırçalanan dişler, kullanılan kalitesiz diş fırçası ve yüz bölgesinde yaşanan travma sonrası dişlerde meydana gelen yaralanma ve çatlaklardır.

İŞTE SALLANAN DİŞLERİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN YAPILAN DOĞAL YÖNTEMLER;

- Dişleri fırçalamadan önce, bir kaşık Hindistan cevizi yağını ağzınızda 15 dakika bekletin, daha sonra ılık su ile çalkalayın.

- Amla bitkisi ağızda deforme olmuş dokuları yeniler. 1 çay kaşığı amla tozu, bir bardak su ile karıştırılır. Hazırlanan su gargara yöntemi yapılarak kullanılır.

- Kalsiyum veya D vitamini eksikliği diş sağlığını olumsuz etkiler. Bu yüzden; balık, yumurta ve süt ürünleri düzenli tüketilmelidir.

- Sarımsak antibiyotik özelliği sayesinde günde iki defa diş etlerine sürüldüğünde dişlerde oluşan enfeksiyonu azaltabilir.

- Enfeksiyon kapmış ve sallanan dişe iyi gelen bir diğer doğal yöntem ise, beyaz meşe kabuğunun tozudur. Beyaz meşe kabuğu kanayan diş etinin enfeksiyon kapmasını önler.

- Sarımsakta olduğu gibi zerdeçalın da iltihap kurutucu özelliği vardır. Zerdeçal tozu ve karabiber karıştırılıp masaj yapılarak diş etine uygulanır. Bu uygulama diş etlerinin güçlenmesini sağlar.