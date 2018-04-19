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Sallanan dişler nasıl güçlendirilir?

Diş etinin çürümesiyle meydana gelen diş sallanmalarından doğal çözümlerle kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte sallanan dişleri güçlendirmenin yolları...

19 Nisan 2018 Perşembe 01:43
Sallanan dişler nasıl güçlendirilir?

Dişlerin sallanmasındaki temel etken diş etlerinin iltihaplanmasıdır. Diğer etkenler ise; düzensiz fırçalanan dişler, kullanılan kalitesiz diş fırçası ve yüz bölgesinde yaşanan travma sonrası dişlerde meydana gelen yaralanma ve çatlaklardır.

İŞTE SALLANAN DİŞLERİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN YAPILAN DOĞAL YÖNTEMLER;

- Dişleri fırçalamadan önce, bir kaşık Hindistan cevizi yağını ağzınızda 15 dakika bekletin, daha sonra ılık su ile çalkalayın.
- Amla bitkisi ağızda deforme olmuş dokuları yeniler. 1 çay kaşığı amla tozu, bir bardak su ile karıştırılır. Hazırlanan su gargara yöntemi yapılarak kullanılır.
- Kalsiyum veya D vitamini eksikliği diş sağlığını olumsuz etkiler. Bu yüzden; balık, yumurta ve süt ürünleri düzenli tüketilmelidir.
- Sarımsak antibiyotik özelliği sayesinde günde iki defa diş etlerine sürüldüğünde dişlerde oluşan enfeksiyonu azaltabilir.
- Enfeksiyon kapmış ve sallanan dişe iyi gelen bir diğer doğal yöntem ise, beyaz meşe kabuğunun tozudur. Beyaz meşe kabuğu kanayan diş etinin enfeksiyon kapmasını önler.
- Sarımsakta olduğu gibi zerdeçalın da iltihap kurutucu özelliği vardır. Zerdeçal tozu ve karabiber karıştırılıp masaj yapılarak diş etine uygulanır. Bu uygulama diş etlerinin güçlenmesini sağlar.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 01:43
  1. diş
  2. diş sağlığı
  3. sallanan diş

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