Salihlili minik karateciye milli davet

Salihli Belediyespor Karate Takımının başarılı karatecisi minik Alimenur Onur,Milli Takım’a davet edildi.

Salihli Belediyespor Karate Takımının 7 yaşındaki karate sporcusu Alimenur Onur, 23-25 Ağustos tarihlerinde Rize’de yapılacak olan çocuklar kategorisinde en önemli unvan müsabakalarından biri olan Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonası’na davet edildi. 2012 doğumlu Alimenur Onur Milli Takım kadrosunda Ay-yıldızlı forma ile Türkiye’yi temsil edecek.

Milli takıma seçildiği için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten Alimenur Onur, “Ay-yıldızlı forma ile ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum” dedi.

Belediye Başkanı Zeki Kayda da, Milli Takıma davet edilen Salihli Belediyespor Karate Takımı sporcusu Alimenur Onur’u tebrik ederek başarılar diledi.