Salihli’de tek katlı ev yandı Manisa’nın Salihli ilçesi Adala Mahallesi’nde tek katlı müstakil ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında tamamen küle döndü.

Manisa’nın Salihli ilçesi Adala Mahallesi’nde tek katlı müstakil ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında tamamen küle döndü.

Edinilen bilgiye göre İbrahim Ünsal’a ait evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri yangını söndürüp, soğutma çalışması yaptı.

Yangında can kaybı olmazken, tek katlı ev tamamen yandı. Yangınla ilgili çalışma başlatıldı.

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