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Salihli’de Rumeli Şenlikleri’nin altıncısı yapıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Makedonya ve Balkan Göçmenleri Kültür Derneği’nin geleneksel hale getirdiği şenliklerin 6.

02 Temmuz 2019 Salı 13:57
Salihli’de Rumeli Şenlikleri’nin altıncısı yapıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Makedonya ve Balkan Göçmenleri Kültür Derneği’nin geleneksel hale getirdiği şenliklerin 6.sı renkli görüntülere sahne oldu. Çok sayıda kişinin katıldığı gecede davetliler unutulmaz bir gece yaşadı.


Manisa’nın Salihli ilçesinde Makedonya ve Balkan Göçmenleri Kültür Derneği tarafından 6. Rumeli Şenlikleri düzenlendi. Sunuculuğunu yöresel giysiler içerisinde Gülgün Yalvaç’ın yaptığı gecede konuşan konuşan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, “Yıllardır birçok değişik yöresel gecelere katıldım. İlk kez Balkan göçmenlerinin gecesindeyim. Çok mutluyum çok değişik ve güzel bir gece iyi eğlenceler dilerim” dedi.


Programda, dernek yönetimi geceye katılan ve katkıda bulunanlara birer plaket sundu.


Geceye katılan İzmir Güreler Halk oyunları ekibi muhteşem Balkan oyunlarını sergilerken gecenin baştan sona müziğini SAKOBENT Müzik topluluğu yaptı. Balkan şarkılarıyla ünlü solist Sevim Kahya söylediği şarkılarla konukları hem duygulandırdı hem de oynattı.


Geceye Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Balkan göçmenleri ve vatandaşlar.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:57
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