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Salihli’de Kore Gazisi’ne son görev

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşlılığa bağlı nedenlerden yaşamını yitiren Kore Gazisi 87 yaşındaki Nasuh Akça, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:16
Salihli’de Kore Gazisi’ne son görev

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşlılığa bağlı nedenlerden yaşamını yitiren Kore Gazisi 87 yaşındaki Nasuh Akça, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Salihli’nin Kurtuluş Mahallesinde yaşayan 2 çocuk babası Kore Gazisi Nasuh Akça, yaşlılığa bağlı nedenlerden tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Akça için Hamidiye Camisi’nde askeri tören düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan namazının ardından Akça, Asri Mezarlığa defnedildi.


Törene, Salihli Kaymakam Vekili Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçkun, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Şube Başkanı Abdullah Varol, gaziler, askeri erkan ve yakınları katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:16
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