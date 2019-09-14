Salihli’de Kore Gazisi’ne son görev Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşlılığa bağlı nedenlerden yaşamını yitiren Kore Gazisi 87 yaşındaki Nasuh Akça, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşlılığa bağlı nedenlerden yaşamını yitiren Kore Gazisi 87 yaşındaki Nasuh Akça, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Salihli’nin Kurtuluş Mahallesinde yaşayan 2 çocuk babası Kore Gazisi Nasuh Akça, yaşlılığa bağlı nedenlerden tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Akça için Hamidiye Camisi’nde askeri tören düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan namazının ardından Akça, Asri Mezarlığa defnedildi.

Törene, Salihli Kaymakam Vekili Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçkun, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Şube Başkanı Abdullah Varol, gaziler, askeri erkan ve yakınları katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.