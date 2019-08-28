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Salihli’de en güzel üzümler yarışacak

Manisa’nın Salihli ilçesinde bölgenin en önemli ürünü çekirdeksiz kuru üzümün tanıtımı amacıyla ilk kez gerçekleştirilecek olan ’1.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:57
Salihli’de en güzel üzümler yarışacak

Manisa’nın Salihli ilçesinde bölgenin en önemli ürünü çekirdeksiz kuru üzümün tanıtımı amacıyla ilk kez gerçekleştirilecek olan ’1.Çekirdeksiz Kuru Üzüm Şenliği’nde ilçenin bereketli topraklarında yetişen kuru üzümler yarışacak.


Salihli Belediyesi öncülüğünde kurum ve kuruluşların desteğiyle Atatürk Caddesi’nde 4-5 Eylül tarihlerinde “Altın ülkenin, altın taneleri” sloganı ile gerçekleştirilecek olan şenlikte en güzel kuru üzüm yarışması yapılacak. Kuru üzüm yarışmasına katılacak olan üreticilerin 5’er kilogramlık üzümleri, 2 Eylül tarihine kadar ziraat odasına teslim etmeleri istendi.


Öte yandan üzüm yarışmasında birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altın ve dördüncüye mansiyon ödülü, çeyrek altın ve sürpriz hediyelerle ödüllendirileceği öğrenildi. Ayrıca Çekirdeksiz Kuru Üzüm Şenliği ile Kurtuluş günü etkinleri kapsamında 4 Eylül Günü Sümer Ezgü, 5 Eylül Günü Atatürk Caddesi’nde Derya Uluğ konseri düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:57
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