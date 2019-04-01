Salihli’de Cumhur İttifakı kazandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakının MHP’li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, 2. kez başkan seçildi. Cumhur İttifakı zafer pasta keserek kutladı.

Salihli’de Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında 412 sandıkta kullanılan oyların 51 binini Cumhur İttifakının adayı Zeki Kayda alırken, Millet İttifakının CHP’li adayı Mazlum Nurlu ise 48 bin 500 oy aldı.

Kesin olmayan sonuçların ardından Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, zafer pastasını birlikte kesti.

MHP İlçe Teşkilatı önünde toplanan kalabalığa seslenen Başkan Kayda, “Bu zafer hepimize hayırlı olsun. Salihli bizimle değişti, değişmeye devam edecek dedik. Ama onlar her türlü iftirayı attı. Biz ise projelerimizi anlattık, CHP’nin PKK yanlısı HDP ile birlikteliğini anlattık. Ancak halkımızın desteği ile seçimlerden zaferle ayrıldık, ancak baharı bekleyenler kara kış ile karşılaştı” diye konuştu.

Başkan Kayda, seçimlerden başarılı bir şekilde ayrılmasında emeği geçen AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Fethi Söğüt ile AK Kadınlar, MHP’li Asenalar ile yol arkadaşlarına teşekkür etti.

Konuşmanın ardından MHP ve AK Partililer şehirde zafer turu attı.