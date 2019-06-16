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Salihli halk oyunlarıyla şenlendi

Manisa’nın Salihli ilçesi, Salihli Halk Oyunları Derneği (SAHOYDER) tarafından hazırlanan ve yöresel halk oyunlarının sergilendiği 3.

16 Haziran 2019 Pazar 14:00
Salihli halk oyunlarıyla şenlendi

Manisa’nın Salihli ilçesi, Salihli Halk Oyunları Derneği (SAHOYDER) tarafından hazırlanan ve yöresel halk oyunlarının sergilendiği 3. Geleneksel Halk Oyunları Şenliği ile şenlendi.


Salihli Belediyesi, Gençlik Merkezi ve Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi katkıları ile Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen şenlik, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Salihli Halk Oyunları Derneği Başkanı Feyzullah Gündoğdu, "2010 yılında kurulan derneğimiz kurulduğu günden bugüne tek hedefi, kültürümüzün büyük bir parçası olan Türk Halk Oyunlarını gelecek kuşaklara aktarmak oldu. Tam 21 yıl önce sahnelerde öğrenci olarak oynadığımız yerde, şimdiSalihli’nin ilk ve tek derneği olan Salihli Halk Oyunları Derneği’nin yöneticiliğini yapıyoruz. O dönem öğrencilerinden bugüne kalan biz arkadaş şimdi tüm ilçenin halk oyunları çalışmalarını yürütüyoruz. Bu yolda bize destek olan Salihli Belediyesine, Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ve Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi müdürlüğüne, velilerimiz ve öğrencilerimize derneğimiz Yönetim kurulu adına çok teşekkür ederim" dedi.


Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ise, böyle bir şenliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek bu kültürün yayılmasında katkısı olan tüm halk oyunu ekiplerinikutladı.


Konuşmaların ardından 7’den 70’e her yaş grubundan oluşan halk oyunları ekipleri farklı yörelerin gösterilerini sergilerken, gösteriler meydanı dolduranlar tarafından ayakta alkışlandı. Şenliğin sürprizi Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen ’Fikirler Yarışsın Engeller Aşılsın 3. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Materyal ve Etkinlik Yarışması’nda Türkiye birincisi olan Salihli Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Sınıf öğretmeni Ali Erbay’ın öğrencisi "Down Efe" Mustafa Fatih Gür’ün solo gösterisi Kostak Ali Zeybeği oldu.


Şenliğe Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Yazka, Salihli Halk Oyunları Derneği Başkanı Feyzullah Gündoğdu, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Halk oyunları şenliği havai fişek gösterisi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 14:00
  1. sergi
  2. kültür

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