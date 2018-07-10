Salihli Damatlı Camii ayağa kaldırılıyor

HÜSEYİN KARAHASANOĞLU

AK Parti Manisa Milletvekili ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanvekili İsmail Bilen, 150 yıllık geçmişe sahip Salihli Damatlı Camii'nin restore edileceğini söyledi. Bilen, “Salihli ilçemiz Damatlı mahallesindeki ecdat yadigarı 150 yıllık geçmişe sahip Damatlı Camii’nin restorasyon, rölöve ve restitüsyon projelerinin hazırlanabilmesi için İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile görüşmeleri gerçekleştirdik. Yetkililerden aldığımız bilgilerde caminin tapu kaydında “7269 sayılı Afetler Kanunun 14.maddesine göre afet bölgesidir” şerhi bulunmakta. Bu hususta Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden bilgi istenilmiş ve caminin yerinin incelendiği, heyelandan dolayı alınan afete maruz bölge içerisinde kaldığının tespit edildiğine dair bilgi verilmiş" dedi.

YIL SONUNA KADAR BİTECEK

Bu kapsamda İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından İzmir 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na afete maruz bölgede bulunan Damatlı Camii ile ilgili yapılacak işlemlerin belirlenmesi için yazı yazıldığını belirten Bilen, "İzmir 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından gerekli incelemelerin en kısa sürede tamamlanmasının ardından yerinde güçlendirme ya da taşınması suretiyle yıl sonuna kadar projelendirme işlemleri bitirilerek, ecdat yadigarı 150 yıllık Damatlı Camimizin restorasyonuna başlanacak" diye konuştu.

15 YILDA 17 MİLYON TL YATIRIM

Kültür varlıklarının teşviklerle daha iyi korunduğunu dile getiren AK Parti Milletvekili İsmail Bilen, "Kültür varlıklarını geleceğe taşıyoruz. Manisa’mıza son 15 yılda kültür ve turizme 17 milyon TL yatırım yaptık. Kültür varlıklarının proje, bakım, onarımları ile müze teşhir-tanzim ve yapım işlerinin yanı sıra ören yeri çevre düzenleme işleri için yaklaşık 6,6 milyon TL ödenek ayırdık. Gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için 2005 yılından bu yana 3,8 milyon TL maddi destek sağladık. Amacımız ecdat yadigarı tüm eserleri geleceğe aktarmak. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.