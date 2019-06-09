Salihli Belediyespor görev dağılımı yaptı 23.

23. Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirip, yeni yönetimini seçen Salihli Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nde görev dağılımı yapıldı.

Salihli Belediyespor Kulübü ilk toplantısını Kulüp Başkanı Rasim Paşa başkanlığında gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı.

Yapılan görev dağılıma göre Salihli Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Rasim Paşa, Başkan Yardımcıları Hüsamettin Çelik, Orçun Semizler ve İrfan Demir, Futbol Şube Sorumlusu Şakir Çiçek, Voleybol Şube Sorumlusu Zekariya Özovalı, Basın Sözcüsü-Muhasip Talat Bal’dan oluştu.

Kulüp olarak çalışma planlaması gerçekleştirdiklerini belirten Kulüp Başkanı Rasim Paşa, Salihli Belediyespor’u üst noktalara taşımak için mücadele edeceklerini söyledi. Öncelikli hedeflerinin altyapı olacağını vurgu yapan Paşa, spor yapan gençlere destek olacaklarını belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.