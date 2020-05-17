  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya'da cami kapısına domuz kafası asıldı

Muğla'da 88 yıllık mayıs ayı hava sıcaklık rekoru kırıldı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 90 bini geçti

Türkiye'den Afganistan'daki siyasi uzlaşıya destek

Seyahat izin belgesi E-devlet sorgulama
için kalan
Aktüel

Salihli Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı

Salihli Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci kez sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulanan vatandaşlara şehrin değişik noktalarına kurduğu stantlarda dezenfektan ve maske dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 17:37:25 -
Salihli Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı

Salihli Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci kez sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulanan vatandaşlara şehrin değişik noktalarına kurduğu stantlarda dezenfektan ve maske dağıttı.


Bilim Kurulu’nun kararı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı, bu Pazar 12.00-18.00 saatleri arasında kaldırıldı. Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri de, bu kapsamda sokağa çıkıp yürüyüş yapan ve temiz hava alan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara dezenfektan ve kendi ürettiği maskelerden dağıttı.


Salihli Belediyesi’nin tüm birimleriyle yeni tip korona virüs salgınına karşı canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, bu hafta ikinci kez evlerinden dışarı çıkan vatandaşlara dezenfektan ve maske dağıttıklarını söyledi. Salgınla mücadele kapsamında alınan tüm tedbirlere mutlaka uyulmasını isteyen Başkan Kayda, “Evlerinden çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın maskesiz sokağa çıkmasını önlemek ve onların sağlıklarını korumak için sorumluluk alanımızdaki tüm mahallelerimizde maske temin noktaları oluşturduk. Ekiplerimiz, değerli büyüklerimize şehrin değişik noktalarında maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi. Salgından korunmak için mutlaka kurallara uyalım ve evlerimizde kalalım. Dışarı çıkmak zorunda kalırsak mutlaka maske takalım ve sosyal mesafeye uyalım.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı