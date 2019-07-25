Salih Yoluç, Belçika'da gaza basacak



ANKARA (AA) - Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, Belçika'daki Blancpain GT serisi Dayanıklılık Kupası'nın 7'nci ayağında yarışacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu, 27 Temmuz Cumartesi günü Belçika SPA Pisti'nde koşulacak serinin 24 saatlik yarışında ter dökecek. TF Sport adına Pro-Am kategorisinde mücadele edecek Salih Yoluç'un SPA Pisti'ndeki yarışta takım arkadaşları Ahmad Al Harthy ve Charlie Eastwood olacak.



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