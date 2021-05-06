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Spor

Salih Uçan'ın menajeri Ömer Koray Uzun’dan Beşiktaş açıklaması

Alanyaspor oyuncusu Salih Uçan'ın menajeri Ömer Koray Uzun, Beşiktaş ile görüşmelere dair açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 09:25:00 -
Salih Uçan'ın menajeri Ömer Koray Uzun’dan Beşiktaş açıklaması

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Beşiktaş, bu doğrultuda Aytemiz Alanyaspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan için harekete geçmişti.

Akdeniz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki futbolcuyu takibe alan Kara Kartal’a, oyuncunun menajeri Ömer Koray Uzun’dan mesaj geldi. Dün Radyospor’a konuşan Uzun, “Salih, Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takım’da yer almak istiyor. Biz, Salih’le oturduk ve konuştuk. Sezon bitimine kadar herhangi bir takıma söz vermeyeceğiz. Sezon bittiğinde karar vereceğiz. Tabii ki büyük takımlar arıyor. Yurt dışından da arıyorlar. Beşiktaş ve Trabzonspor’un aradığı doğru. 5-6 takım ilgileniyor. Alanyaspor’la da görüşüyoruz” dedi.

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