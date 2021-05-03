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Spor Salih Uçan'ın menajeri açıkladı: 5 kulüp peşinde
Spor

Salih Uçan'ın menajeri açıkladı: 5 kulüp peşinde

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen Salih Uçan'ın menajerinden transfer iddialarına ilişkin bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 10:08:00 -
Salih Uçan'ın menajeri açıkladı: 5 kulüp peşinde

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor Salih Uçan’ı kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon Aytemiz Alanyaspor’da gösterdiği performans ile dikkatleri çeken 27 yaşındaki oyuncu, 3 büyük kulübün transfer listesinde girdi.

"Salih henüz kararını vermedi"

NTV Spor’a konuşan menajer Koray Uzun, Salih’in için anlaştıkları bir kulüp olmadığını şu ifadelerle açıkladı:

"Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un yanı sıra İtalya ve İspanya’dan iki kulüp Salih ile ilgileniyor. Alanyaspor ile sözleşmesi devam ettiği için farklı bir kulüple resmi görüşmemiz veya anlaşmamız olmadı. Fakat kulüplerin teması var. Alanyaspor ile de yeni sözleşme için görüşmemiz olacak. Salih henüz kararını vermedi. Tercihini sezon sonu yapacak."

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