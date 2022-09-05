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Spor Salih Uçan'dan tekme açıklaması
Spor

Salih Uçan'dan tekme açıklaması

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü yendiği maçta sahaya giren taraftar Salih Uçan'a tekme atmaya kalktı. Uçan, engellenmeseydi sakatlanabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 02:53:00 -
Salih Uçan'dan tekme açıklaması

Beşiktaş, Süper Lig 'in 5. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 3-2 yenerek namağlup unvanını korudu.

90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan siyah beyazlı ekibin oyuncusu Salih Uçan, maç sonu taraftarın Cenk Tosun'a attığı tekmenin kendisine gelebileceğinin altını çizen tecrübeli oyuncu, "Pozisyonda sırtım dönüktü, muhtemelen bana doğru geliyordu. Cenk bir adım atmasa tekme yiyecektim bir taraftardan. Sakatlanabilirdim." dedi.

"Josef ne yapsaydı, buyur tekme at mı deseydi"

Josef'in kırmızı kart görmesine de değinen Salih, ''Josef bunu görünce taraftarı dışarı itti. Takımımın kaptanı ne yapacaktı? 'Buyur kardeşim tekme atabilirsin' mi diyecekti?" ifadelerini kullandı.

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