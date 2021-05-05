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Spor

Salih Uçan transferinde flaş gelişme! Beşiktaş atağa geçti

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını önde götüren Beşiktaş, Salih Uçan transferini bitirmek istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 18:16:00 -
Salih Uçan transferinde flaş gelişme! Beşiktaş atağa geçti

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, gözünü Süper Lig’in gözde ismi Salih Uçan’a dikti. Aytemiz Alanyaspor formasıyla bu sezon sergilediği başarılı performansla göz dolduran 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için girişimlere başlayan yönetimin, lig bitiminde boşa çıkacak futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Bu dönem Alanya’da 40 maça çıkıp 3 gol ve 7 asistlik performans ortaya koyan tecrübeli futbolcuyla; Galatasaray ve Trabzonspor’un da ilgilendiği biliniyor. Ancak ligde şampiyonluğa koşan Kara Kartal’ın, Devler Ligi faktörü sebebiyle yıldız ismi renklerine bağlamayı hedeflediği ifade edildi.

Operasyon, EURO 2020 öncesi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, FANATİK’e yaptığı açıklamada, Salih’i EURO 2020 kadrosunda değerlendirebileceklerini belirtmişti. Kariyerinde daha önce; Fenerbahçe, Roma, Sion ve Empoli gibi kulüplerde görev yapan yetenekli oyuncuyu dev turnuva öncesinde kadrosuna katmayı planlayan yönetim, elini çabuk tutacak.

’Daha güçlü döneceğim’

Salih Uçan, önceki gün Alanyaspor’un Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı maçta yüzüne aldığı darbe sebebiyle sezonu kapattı. Dün sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayan Salih, “Kasımpaşa maçında yaşadığım talihsizlik sonucunda elmacık kemiğimde iki kırık meydana geldi. Tüm destek mesajlarınız ve geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede, daha güçlü bir şekilde sahalara döneceğim” dedi.

Kaynak: Fanatik

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