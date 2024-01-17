Salih Uçan, Fernando Santos'a övgüler yağdırdı
Beşiktaş’ın başarılı orta sahası Salih Uçan, Teknik Direktör Fernando Santos övgüler yağdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Eyüpspor’u 4-0 mağlup eden Beşiktaş, adını son 16 turuna yazdırdı.
Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların başarılı futbolcusu Salih Uçan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Salih, “Hocamızla beraber ikinci maçımıza çıktık. Birini de tribünden izlemişti. Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor. Hocamızın verdiği örnekler, bizim maçlarımızı izlemesi, bir anda 5-6 maç öncesinden çıkardığı analizler ile karşımıza çıkması hoşumuza gitti” ifadelerini kullandı.
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