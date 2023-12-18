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İSLAM Salih Topçu Hocaefendi'den 'yılbaşı' uyarısı! 'Zımnen küfrü benimsemektir'
İSLAM

Salih Topçu Hocaefendi'den 'yılbaşı' uyarısı! 'Zımnen küfrü benimsemektir'

Yeniakit Publisher
2023-12-18 21:54:00 - 2023-12-18 21:57:37

Salih Topçu Hocaefendi, "yılbaşı" kutlamaya hazırlanan Müslümanlara uyarıda bulundu.

Topçu Hocaefendi sohbetinde yılbaşı tehlikesini anlattı.

Yılbaşı kutlayanların kendilerini, "Biz Allah'ı mı inkar ettik!" diye savunduklarını belirten Salih Topçu Hocaefendi, "Mesele Allah'ı inkar etmekle sınırlı değildir. Kafirin kendisine şiar edindiği şeyler vardır." dedi ve şöyle uyardı:

"Müslümanın, kafirin şiar ettiği şeyi yapması zımnen küfrü benimsemesi demektir."

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