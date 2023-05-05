  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Salih Selman Hoca'dan ibretlik hikaye
İSLAM

Salih Selman Hoca'dan ibretlik hikaye

Yeniakit Publisher
2023-05-05 14:38:00 -

Op. Dr. Salih Selman hoca efendi, Amerika'dan gelen yeğeniyle ilgili çarpıcı bir hikaye anlattı.

40 yaşından sonra hafız olan cerrah Salih Selman hoca efendi, anlattıklarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak ABD'de çalışan yeğeniyle ilgili bir anısını anlatan Selman, şunları söyledi:

Cengiz Selman, yeğenim. Amerikan şirketlerinin kafa adamı, yatırım kararlarını veren kişi. Türkiye birincisi. Kapıdan içeri girdi, amcam çok sevindi, oğlu Amerika'dan gelmiş. Cengiz, "Hello" dedi. Gelip elini öpecek, sarılacak diye bekliyoruz. Ama mutfağa gittiler. Amcam şöyle bir kaldı, "Herhalde çok acıkmış" dedi. "Mutfaktan sonra gelir değil mi?" dedi. Mutfaktan çıktılar, babasına gelecek diye bekliyoruz, "Hello" deyip çıktılar.

Amcam, "Sanki burası bir şirket, ben de işletmeciyim, sanki baba değilim" dedi. Bizim adetlerimizde, evlatlıkta böyle bir şey var mı, dedi.

Dedi ki, "Baban senin dindar olmanı istiyordu, sen dinini öğrendin, bak gelip benimle konuşuyorsun. Ben burada hata ettim, çocuğuma öğretmedim. Bu Kur'an-ı Kerim'i aç bana da öğret, ben hayatı boşa yaşamışım."

İslamofobi, İslam’ın yayılmasını önlemeye yönelik bir çabanın sonucu
İslamofobi, İslam’ın yayılmasını önlemeye yönelik bir çabanın sonucu

Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İslamofobi, İslam’ın yayılmasını önlemeye yönelik bir çabanın sonucu

HDP’li Hasan Cemal’in Kılıçdaroğlu’na destek nedenine bakın hele! Erdoğan sırtını Batı’ya yüzünü İslam’a döndü
HDP’li Hasan Cemal’in Kılıçdaroğlu’na destek nedenine bakın hele! Erdoğan sırtını Batı’ya yüzünü İslam’a döndü

Gündem

HDP’li Hasan Cemal’in Kılıçdaroğlu’na destek nedenine bakın hele! Erdoğan sırtını Batı’ya yüzünü İslam’a döndü

İslami Büyük Doğu Akıncıları, 14 Mayıs seçimindeki kararını açıkladı
İslami Büyük Doğu Akıncıları, 14 Mayıs seçimindeki kararını açıkladı

Gündem

İslami Büyük Doğu Akıncıları, 14 Mayıs seçimindeki kararını açıkladı

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan haber verildi! Azerbaycan'a destek kararı! Tam anlamıyla resmen tanıdılar
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan haber verildi! Azerbaycan'a destek kararı! Tam anlamıyla resmen tanıdılar

Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan haber verildi! Azerbaycan'a destek kararı! Tam anlamıyla resmen tanıdılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23