Salih Selman Hoca'dan ibretlik hikaye

40 yaşından sonra hafız olan cerrah Salih Selman hoca efendi, anlattıklarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak ABD'de çalışan yeğeniyle ilgili bir anısını anlatan Selman, şunları söyledi:

Cengiz Selman, yeğenim. Amerikan şirketlerinin kafa adamı, yatırım kararlarını veren kişi. Türkiye birincisi. Kapıdan içeri girdi, amcam çok sevindi, oğlu Amerika'dan gelmiş. Cengiz, "Hello" dedi. Gelip elini öpecek, sarılacak diye bekliyoruz. Ama mutfağa gittiler. Amcam şöyle bir kaldı, "Herhalde çok acıkmış" dedi. "Mutfaktan sonra gelir değil mi?" dedi. Mutfaktan çıktılar, babasına gelecek diye bekliyoruz, "Hello" deyip çıktılar.

Amcam, "Sanki burası bir şirket, ben de işletmeciyim, sanki baba değilim" dedi. Bizim adetlerimizde, evlatlıkta böyle bir şey var mı, dedi.

Dedi ki, "Baban senin dindar olmanı istiyordu, sen dinini öğrendin, bak gelip benimle konuşuyorsun. Ben burada hata ettim, çocuğuma öğretmedim. Bu Kur'an-ı Kerim'i aç bana da öğret, ben hayatı boşa yaşamışım."