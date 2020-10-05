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Gündem Salih Müslim'in yeğeni koordinatları verdi
Gündem

Salih Müslim'in yeğeni koordinatları verdi

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışması sonucunda teslim olan, PYD lideri Salih Müslim'in yeğeni Dalya Mahmut Müslim terör örgütünün Suriye'deki 26 noktasının koordinatlarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 22:02:00 -
Salih Müslim'in yeğeni koordinatları verdi

15 Temmuz'da teslim olan Dalya Mahmut Müslüm hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma bitti.

Terörist PYD/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim'in yeğeni Dalya Mahmut hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamedeki bilgilere göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne 11 Temmuz'da getirilen tanık S.Y'nin ifadesinde, Dalya Mahmut Müslim'in 2013 yılında örgüte katıldığı bilgisine de yer verildi.

Üst düzey kişileri tanıyor

Dalya Mahmut Müslim'in Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan 'Esma Samur' kod adlı terörist Gülten Alataş ve diğer birçok sözde örgüt yöneticisinin şoförlüğünü ve korumalığını yaptığı ortaya çıktı

Dalya Mahmut Müslim hakkında açılan soruşturmada ekipler ikna çalışmasıyla Müslim'in teslim olmasını sağladı.

127 teröristi teşhis etti

Dalya Mahmut Müslim'in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü arşivindeki fotoğrafların deşifresi çalışmasında 127 örgüt mensubunun teşhisini yaptığı belirtilen iddianamede, terör örgütünün inlerinin bulunduğu Suriye'de 26 yerin harita üzerinden koordinatlarını gösterdiği belirtildi.

7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası

Dalya Mahmut Müslim ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Çıkarıldığı mahkemede Müslim adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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