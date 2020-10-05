Salih Müslim'in yeğeni koordinatları verdi
Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışması sonucunda teslim olan, PYD lideri Salih Müslim'in yeğeni Dalya Mahmut Müslim terör örgütünün Suriye'deki 26 noktasının koordinatlarını açıkladı.
15 Temmuz'da teslim olan Dalya Mahmut Müslüm hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma bitti.
Terörist PYD/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim'in yeğeni Dalya Mahmut hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
İddianamedeki bilgilere göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne 11 Temmuz'da getirilen tanık S.Y'nin ifadesinde, Dalya Mahmut Müslim'in 2013 yılında örgüte katıldığı bilgisine de yer verildi.
Üst düzey kişileri tanıyor
Dalya Mahmut Müslim'in Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan 'Esma Samur' kod adlı terörist Gülten Alataş ve diğer birçok sözde örgüt yöneticisinin şoförlüğünü ve korumalığını yaptığı ortaya çıktı
Dalya Mahmut Müslim hakkında açılan soruşturmada ekipler ikna çalışmasıyla Müslim'in teslim olmasını sağladı.
127 teröristi teşhis etti
Dalya Mahmut Müslim'in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü arşivindeki fotoğrafların deşifresi çalışmasında 127 örgüt mensubunun teşhisini yaptığı belirtilen iddianamede, terör örgütünün inlerinin bulunduğu Suriye'de 26 yerin harita üzerinden koordinatlarını gösterdiği belirtildi.
7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası
Dalya Mahmut Müslim ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Çıkarıldığı mahkemede Müslim adli kontrol şartıyla salıverilmişti.