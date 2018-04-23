Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Salih Müslim Avrupa Konseyi'nde ortaya çıktı!

Türkiye'nin iadesini istediği Terör örgütü PYD’nin eski elebaşı terörist Salih Müslim son olarak Avrupa Konseyi'nde Strasbourg'da ortaya çıktı. Müslim'in korumasını ise Fransız sivil polisleri yaptı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 18:15
Salih Müslim Avrupa Konseyi'nde ortaya çıktı!

Terör örgütü PYD’nin eski elebaşı terörist Salih Müslim Strasbourg'da ortaya çıktı. Türkiye'nin iadesini istediği Salih Avrupa Konseyi'nden bir toplantıya katılıyor.

Türkiye'nin de üyeleri arasında yer aldığı Avrupa Konseyi'nde Afrin operasyonu hakkında bir etkinlik düzenlendi.

AKPM Türk heyetindeki HDP'li milletvekillerinin üyesi olduğu Birleşik Avrupa Solu grubu tarafından organize edilen toplantıda Terör örgütü PYD’nin eski elebaşı terörist Salih Müslim katıldı.

Etkinliğin düzenleneceği geçen hafta duyurulmuş ancak Salih Müslim'in konuşmacı olarak katılacağı belirtilmemişti.

Etkinlikte AKPM üyesi HDP'li milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü ve Hişyar Özsoy da hazır bulundu. Salondakiler arasında HDP Mardin millevtekili Mithat Sancar da vardı.

Salih Müslüm etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Afrin operasyonunu kendileri açısından "DAEŞ'a karşı mücadelenin devamı" olarak tanımladı.

Salih ayrıca Afrin operasyonu sırasında Ankara ve Şam'ın bir tür anlaşma yaptıklarını öne sürdü. Salih Müslim acil insani yardıma ihtiyaç olduğu mesajı verdi.

Müslüm Rusya'nın yardım teklifinde bulunduğunu, ancak Moskova'nın Afrin operasyonunda Ankara'ya yardımı nedeniyle bu teklifin kendileri tarafından reddedildiğini de söyledi.

Terör örgütü PYD’nin eski elebaşı terörist Salih Müslim'e Avrupa Konseyi'ni ziyaret eden VIP'lerin korunmasından sorumlu sivil Fransız polisi eşlik ediyor.

Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği ve AKPM'deki heyet başkanı AKP Samsun milletvekili Akif Çağatay Kılıç hakkında kırmızı bülten bulunan Müslim'in Türkiye'nin üye olduğu bir platforma konuşmacı olarak davet edilmesine tepki gösterdi.

Salih Müslim geçtiğimiz yıllarda Avrupa Konseyi'ne iki kez daha gelmişti. Türkiye daha önce Çekya ve İsveç'ten Salih Müslüm'ün iadesini istemişti. NTV

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 18:15
  1. Samsun
  2. Mardin
  3. Ankara
  4. Avrupa Konseyi
  5. Salih Müslim
  6. Salih Müslim pyd
  7. salih müslim türkiye
  8. salih müslim ap
  9. Strasbourg salih müslim

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Menenjit tedavisinde saniyeler bile önemli
    1. Menenjit tedavisinde saniyeler bile..
    2. Meclis Başkanı Kahraman'dan HDP'li..
    3. İsrail Suriye'deki bir hedefi vurdu
    4. Salih Müslim Avrupa Konseyi'nde ortaya..
    5. Doğum sonrasında kilolardan nasıl..
    6. Suudi Arabistan, Rusya'nın önüne geçti!
    7. Kılıçdaroğlu: Çocuklarımıza en güzel..
    8. İzmir'de minibüsün altında kalan çocuk..
    9. Tramvayın halatı koptu, seferler aksadı
    10. Elazığ'da 5 kilo 750 gram toz esrar..
    11. Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
    12. Karbonat saç kepeğini geçirir mi?
    13. Beşiktaş'ta "Fenerbahçe" toplantısı
    14. AP Genel Başkanı Öz'ün üç partinin..
    15. Donald Trump'tan Meksiya'ya yeni..
    16. İsrail Suriye'yi vurdu
    17. Suudi Arabistan petrol şirketi..
    18. Boyun ağrısı nasıl geçer?
    19. Dünya devleri Türkiye'de!
    20. Meriç Nehri kıyısında erkek cesedi..
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!