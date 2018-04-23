Salih Müslim Avrupa Konseyi'nde ortaya çıktı!

Terör örgütü PYD’nin eski elebaşı terörist Salih Müslim Strasbourg'da ortaya çıktı. Türkiye'nin iadesini istediği Salih Avrupa Konseyi'nden bir toplantıya katılıyor.

Türkiye'nin de üyeleri arasında yer aldığı Avrupa Konseyi'nde Afrin operasyonu hakkında bir etkinlik düzenlendi.

AKPM Türk heyetindeki HDP'li milletvekillerinin üyesi olduğu Birleşik Avrupa Solu grubu tarafından organize edilen toplantıda Terör örgütü PYD’nin eski elebaşı terörist Salih Müslim katıldı.

Etkinliğin düzenleneceği geçen hafta duyurulmuş ancak Salih Müslim'in konuşmacı olarak katılacağı belirtilmemişti.

Etkinlikte AKPM üyesi HDP'li milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü ve Hişyar Özsoy da hazır bulundu. Salondakiler arasında HDP Mardin millevtekili Mithat Sancar da vardı.

Salih Müslüm etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Afrin operasyonunu kendileri açısından "DAEŞ'a karşı mücadelenin devamı" olarak tanımladı.

Salih ayrıca Afrin operasyonu sırasında Ankara ve Şam'ın bir tür anlaşma yaptıklarını öne sürdü. Salih Müslim acil insani yardıma ihtiyaç olduğu mesajı verdi.

Müslüm Rusya'nın yardım teklifinde bulunduğunu, ancak Moskova'nın Afrin operasyonunda Ankara'ya yardımı nedeniyle bu teklifin kendileri tarafından reddedildiğini de söyledi.

Terör örgütü PYD’nin eski elebaşı terörist Salih Müslim'e Avrupa Konseyi'ni ziyaret eden VIP'lerin korunmasından sorumlu sivil Fransız polisi eşlik ediyor.

Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği ve AKPM'deki heyet başkanı AKP Samsun milletvekili Akif Çağatay Kılıç hakkında kırmızı bülten bulunan Müslim'in Türkiye'nin üye olduğu bir platforma konuşmacı olarak davet edilmesine tepki gösterdi.

Salih Müslim geçtiğimiz yıllarda Avrupa Konseyi'ne iki kez daha gelmişti. Türkiye daha önce Çekya ve İsveç'ten Salih Müslüm'ün iadesini istemişti. NTV