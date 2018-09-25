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Salih Kalyon'un, eşi ebedi yolculuğuna uğurladı

Sinema ve tiyatro sanatçısı Salih Kalyon'un hayatını kaybeden eşi İnci Kalyon'un cenazesi Bodrum'da toprağa verildi.

25 Eylül 2018 Salı 21:22
Salih Kalyon'un, eşi ebedi yolculuğuna uğurladı

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden 67 yaşındaki İnci Kalyon için Torba Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Merhume Kalyon'un cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Torba Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine Kalyon'un ailesi, yakınları, şarkıcı Fedon, oyuncular Gökhan Mete ve Ahmet Sezerel'in yanı sıra vatandaşlar katıldı. Çiftin kızları Ekin Kalyon, cenaze töreninde büyük üzüntü yaşadı. Salih Kalyon, gazetecilere yaptığı açıklamada, 47 yıllık eşinin 10 yıldır kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunduğu söyledi.

Kalyon, eşinin, böbrek rahatsızlığının ardından nefes darlığı başlaması üzerine yoğun bakıma alındığını ve 33 gün sonra yaşamını yitirdiğini belirtti.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 21:22
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