Salih Aruri için Bursa'da gıyabi cenaze namazı kılınacak
Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in Lübnan'da düzenlediği terör saldırısında şehit olan Hamas yöneticisi Salih Aruri ve işgale direnen Filistinliler için Bursa'da gıyabi cenaze namazı kılınacak.
İsrail’in insansız hava aracıyla Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlediği saldırıda Hamas’ın 2 numaralı ismi Salih Aruri şehit olmuştu. Hamas ofisini vuran İsrail’in terör saldırısında toplamda 6 kişi can vermişti.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Bursa Şubesi, 7 Ekim'den bu yana şehit olan Filistinli Müslümanlar ve Hamas Başkan Vekili Şeyh Salih Aruri için duyuruda bulundu.
Duyuruda, şehitler için Şehreküstü Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılınacağı belirtildi.