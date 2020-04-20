Salı ve çarşamba günleri yaşanması bekleniyor! Saatte 15 tane görülebilir

Her sene 16-25 Nisan tarihleri arasında görülen Lir (Lyrid) göktaşı yağmurunun 2020'de "yeni aya" denk gelmesi sebebiyle gökyüzünün daha karanlık olacağı ve bu nedenle de bu doğa olayının daha iyi gözlemlenebileceği ifade edildi.

euronews'in haberine göre; göktaşı yağmurunun en yoğun olacağı salı ve çarşamba günleri saatte 15 'yıldız kaymasının' yaşanması bekleniyor.

Uzmanlar gökyüzünün karanlık olması sebebiyle bu görsel şölenin gece yarısından şafağa kadar net bir şekilde gözlemlenebileceğini ifade etti.

Geçen seneki Lir göktaşı yağmurunun dolunay dönemine yakın bir zamana denk gelmesi sebebiyle çıplak gözle görmek zorlaşmıştı. Astronomlar kuzey yarım kürede herhangi bir konumda olmanın yeterli olduğunu, en iyi gözlem vaktinin ise şafağa yakın zamanlarda yaşanacağını açıkladı.

Lir (Lyrid) göktaşı yağmuru nedir?

M.Ö. 687 yılında Çinli astronomların kayıtlarında geçen ve bu özelliği sebebiyle Dünya'nın bilinen en eski göktaşı yağmuru olan Lir, her sene nisan ayında Dünya'nın yörüngesinin Thatcher Kuyruklu Yıldızı'ndan kopan parçaların yörüngesiyle kesişmesi nedeniyle oluşuyor.

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen göktaşı yağmuru (meteor yağmuru), Thatcher Kuyruklu Yıldızı'ndan kopan parçaların Dünya atmosferine büyük bir hızla girerek yanması nedeniyle oluşuyor.

Lir (Lyrid) meteor yağmuru her yıl 16-25 Nisan tarihleri arasında yaşanıyor ancak göktaşı yağmurunun zirvesi 21-22 Nisan gecesi oluyor. Teleskop ve dürbün gibi aletlerle çok daha iyi bir şekilde görülebilen bu gök olayı, şehir ışıkları ve nemden uzak bölgelerdeyse çıplak gözle de net bir şekilde izlenebiliyor.

60 yılda bir sürprizlere sahne oluyor

Gezegenlerin yerçekimsel etkileri nedeniyle Lir meteor yağmuru yaklaşık 60 yılda bir bazı sürprizlere sahne olabiliyor. Normalde saatte en fazla 20 kere görülen yıldız kayması olayının, 1982 ve 1922 yıllarında saatte 90 kez görüldüğü kayıtlara geçti. 1803 yılında bir saatte 700 meteor gözlendi.