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Ekonomi Salgının yaralarını sarabilmemiz için mağazalarımız açık kalmalı
Ekonomi

Salgının yaralarını sarabilmemiz için mağazalarımız açık kalmalı

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Salgın döneminin yaralarını sarabilmemiz için AVM ve caddelerdeki mağazalarımızın açık kalması hayati önem taşıyor” diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 16:46:00 -
Salgının yaralarını sarabilmemiz için mağazalarımız açık kalmalı

Öncel, yeni bir kapanmanın telafisi imkânsız sonuçlarının olabileceğini belirterek, “Eğitimde ve ekonomide daha ağır bedellerle karşılaşmamak için toplumun her kesiminin aşı konusunda duyarlı olması gerekiyor. Çalışanlarımız ve müşterilerimiz başta olmak üzere sırası gelen herkesi aşılarını tamamlamaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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