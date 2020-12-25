Salgının damgasını vurduğu 2020'de kripto paralara ilgi arttı

İSTANBUL (AA) - ABDULKADİR GÜNYOL - İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Yüksel, pandemi döneminde kripto paralardaki yükselişe dikkati çekerek, "Yatırımcılar, pandeminin ilk günlerinden itibaren dolar ve altını güvenli liman olarak tercih etmişlerdir. Buna ek olarak, kripto paralar da bu süreçte yatırımcıların tercih ettiği yatırım araçlarındandır." dedi.

Serhat Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok alanı olumsuz etkilemekle birlikte salgının, asıl olumsuz etkisinin ekonomide yaşandığını, aşının bulunması ile birlikte dünya ekonomileri açısından olumlu bir havanın ortaya çıktığını söyledi.

Yüksel, "Borsa endeksleri birçok ülkede yükselmeye başlamıştır. Buna karşın bu olumlu havanın sürdürülebilir olması için bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Öncelikli olarak, aşı süreci ile ilgili ülkeler ve ilaç şirketleri tarafından şeffaf bilgilerin halk ile paylaşılması gerekmektedir. Bu süreç ile ilgili olarak, insanlar arasında bilgi farklılıkları bulunmaktadır. Bazı kişiler aşı olur olmaz bu işten kurtulacağını düşünürken, bazıları aşının bile faydalı olmayacağı kanaatinde. Bu bağlamda, ülke yönetimleri ve aşı şirketleri, bu süreç ile ilgili tüm bilgiyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmalıdır. Belirtilen bu durum belirsizliğin önüne geçecektir. Bu da ekonominin tekrar hareketlenmesine yardımcı olacaktır." şeklinde konuştu.

Ekonomide yaşanan olumlu havanın devamlılığı için temelsiz, olumsuz yorumlardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Yüksel, insanların genelinde "A aşısı iyiymiş ama B aşısı olmamak gerekiyormuş" veya "B aşısının amacı insanlara çip takmakmış" şeklinde spekülatif bilgiler bulunduğunu, bu durumun da koronavirüs sorununun ortadan kalkmasına yönelik belirsizliği artırdığını, bu belirsizliklerin yatırımcıları tedirgin edeceği için ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin devam etmesi riski bulunduğunu kaydetti.





- "Pandemi sürecinde kripto paralara olan güven arttı"





Doç. Dr. Serhat Yüksel, koronavirüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı yatırımcıların kendilerine "güvenli liman" aramaya başladığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yatırımcılar, pandeminin ilk günlerinden itibaren dolar ve altını güvenli liman olarak tercih etmişlerdir. Buna ek olarak, kripto paralar da bu süreçte yatırımcıların tercih ettiği yatırım araçlarındandır. Buradan anlaşılabileceği üzere, pandemi sürecinde kripto paralara olan güvenin arttığı görülmektedir. Pandemi öncesindeki döneme baktığımız zaman, 2 Ocak 2020'de 1 Bitcoin'in değerinin 6 bin 946 dolar olduğu görülmektedir. Pandeminin etkisini arttırdığı mart ayında ise 5 bin 24 dolar seviyelerine düştü. Öte yandan, 22 Aralık 2020 itibarıyla bu değerin radikal bir şekilde 23 bin 826 dolar seviyelerine yükseldiği görülmektedir. Verilere baktığımızda da özellikle pandemi döneminde kripto paralarda çok ciddi işlem artışlarının yaşandığı görülmektedir. Belirtilen bu durum kripto paraların değerlerinin de artmasına sebebiyet vermektedir."

Ülke yönetimlerine ve kripto para şirketlerine önemli roller düştüğüne işaret eden Yüksel, ülke yönetimlerinin kripto paralara yönelik gerekli yasal zemini detaylı bir şekilde oluşturması gerektiğini, bu konuya yönelik detaylı kanun ve düzenlemelerin varlığının yatırımcıların kripto paralara olan güvenini artıracağını söyledi.

Kripto para şirketlerinin de gerekli güvenlik tedbirlerini alması gerektiğini belirten Yüksel, "Bu amaca yönelik olarak, kullanıcı hesaplarının ve yazılım sistemlerinin güvenliğine yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu hususlar yatırımcıların da kripto paralara yönelmesine katkı sağlamaktadır. Aksi durumda kripto paralara yönelik yaşanacak olumsuz bir durum, yatırımcıların bu araçlara yönelik tedirginliğini artıracaktır. Bu da kripto paraların fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşanmasına sebebiyet verecektir." diye konuştu.





- "Yükselişin önümüzdeki yıllarda da artacağını tahmin etmekteyim"





İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yüksel, kripto paraların geleceğine ilişkin şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllarda kripto para kullanan insanların sayısında da, kripto paralara yönelik işlem hacimlerinde de ciddi anlamda artışlar yaşanacağını öngörmekteyim. Burada önemli olan husus, ülkemizin de finansal anlamdaki bu yeniliklere kayıtsız kalmamasıdır. Yetkili kurumlar tarafından kripto paralara yönelik bilgiler yatırımcılar ile paylaşılmalıdır. Bu sayede bu süreçteki belirsizliklerin azaltılabilmesi mümkün olabilecektir. Bu durum da kripto paraların ülkemizdeki gelişimine katkı sağlayacaktır. Öte yandan, kripto teknolojilerine yönelik gerekli yatırımların yapılması da önem arz etmektedir. Bunlarla birlikte kripto paraların kullanımına yönelik gerekli kanuni düzenlemelerin eksiksiz olması gerekmektedir. Ek olarak, bu süreçteki olası riskler detaylıca belirlenmeli ve bu risklerin etkin bir şekilde yönetilebilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması oldukça önemlidir."