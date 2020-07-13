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Ekonomi

Salgından etkilenen 1750 kadına 1 milyon 250 bin liralık destek

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA), koronavirüs salgınından etkilenen bin 750 kadına toplam 1 milyon 250 bin liralık destek verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 11:28:00 -
Salgından etkilenen 1750 kadına 1 milyon 250 bin liralık destek

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA), salgından etkilenen bin 750 dar gelirli kadına toplam 1 milyon 250 bin liralık destek verdi. TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, “Mikrokredi desteği, bankaların yapılandırma mantığı yerine mevcut kredilere ek olarak verildi. Bu sayede işleri azalan veya hiç iş yapamayan dar gelirli kadınların bir nebze de olsa ayakta kalmalarına yardımcı olundu” dedi.

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