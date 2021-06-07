Salgında ülkelerine dönmeyen İngilizler: İyi ki burada kaldık Türkiye muhteşem

Oğuzhan Gültekin Ankara

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan yabancılar, Kovid-19 salgını sürecinde geçirdikleri günleri, kendilerine yönelik sağlık ve sosyal destek çalışmalarını anlattı. Doğası, birbirinden eşsiz koyları, dünyaca ünlü Altınkum Plajı ve Apollon Tapınağı gibi değerlere sahip Didim, sayıları 2 bin 500'e ulaşan çoğunluğu İngiliz yabancılara da ev sahipliği yapıyor. Yerleşik yabancıların çoğu, salgınında ülkelerine dönmeyip Didim'de kaldı. İlçedeki yaşama tamamen adapte olan yabancıların salgın dönemindeki yardım talepleri ise kaymakamlık, belediye, Vefa Sosyal Destek ekibi ve güvenlik güçleri tarafından karşılandı.

Aşı sırası gelen 884 yabancı uyruklu kişinin tamamı aşılandı. Kentte 13 yıldır yaşayan ve evinin balkonundan Türk bayrağını eksik etmeyen Helene Mcgowan, salgın sürecinde Türkiye'de bulunduğu mutluluğunu, şöyle anlattı: "Kaymakamlık, belediye ve polisin yardımıyla bizim için çok kolay geçti. Ben ve eşim hiçbir sorun yaşamadık. Bizim için her şey mükemmeldi. Türkiye'de kaldığım için çok mutluyum. Bankaya veya hastaneye gitmemiz gerekiyorsa yetkililer evimize kadar gelip bizi istediğimiz yere götürdü. Burada kalmakla çok doğru bir karar verdik. Yurt dışından gelecek olanlara kesinlikle gelmelerini öneriyorum.”

Alan Douglas Mitchell ile eşi Sandra Jane Mitchell ise, dünyanın birçok ülkesini gezdiklerini ama en çok Türkiye’yi sevdiklerini, özellikle salgın döneminde burada kaldıkları için kendilerini çok şanslı hissettiklerini söyledi. Alan Mitchell, "Londra'da küçük bir dairemiz var. O soğuk ve yağışlı havada kalmaktansa Türkiye'de güneşli ve güzel bir ülkede yaşamak çok daha iyi oldu. Ayrıca neye ihtiyacımız olduysa karşılandı. Kısıtlamalarla ilgili her şey çok netti. Her şey çok organizeydi” dedi.

James Ash ise salgın sürecini Türkiye'de geçirdiği için çok şanslı olduğunu belirterek “Bu olağanüstü şartlarda bile herkesin Türkiye'ye gelmesini tavsiye ediyorum. Muhteşem bir ülke” dedi.

