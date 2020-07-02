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Yerel

Salgın tedbirlerini hiçe saydılar! Askeri kışla yandı

Salgın tedbirlerini hiçe sayan ve Maltepe’de asker uğurlaması yapan bir grup havai fişekleri kışlaya düşürdü. Askeri kışlada çıkan yangına itfaiye tarafından müdahale edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 10:52:00 -
Salgın tedbirlerini hiçe saydılar! Askeri kışla yandı

Koronavirüs tedbirlerine rağmen asker uğurlaması yapmaya devam eden gruplara yönelik ülkenin dört bir yanından haberler gelmeye devam ediyor. Maltepe'de asker uğurlaması yapan bir grup tarafından atılan havai fişekler askeri kışlaya düştü. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu üzerinde meydana geldi. Yasaklandığı halde asker uğurlaması yapan bir grup, araç konvoyundan inerek havai fişek attı.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçildi

Bazı havai fişeklerin cadde üzerindeki Küçükyalı İkmal Maliye Eğitim Merkezi arazisine düşmesiyle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Kışlada çıkan yangın mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda cadde üzerinde kullanılmış havai fişek kutusu buldu. Bölgedeki kameraları inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Yorumlar

Alī

Gına geldi bu görgüsüzluk. Koyün imamı, ögretmeni, ihtiyarları aksam uğurama oturmas(kınası) yapılır. Cebine çorbalık konur dualarla ertsi gunü uğurlanırdı. Şimdi lanet okuyor seyredenler. Yanlışa dur demeli.
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