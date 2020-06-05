Salgın sürecini atlatıyoruz! Devlet işverenin de milletin de yanında

Dünyanın sınıfta kaldığı, modern Avrupa’nın kara kara düşündüğü koronavirüs salgını sürecinde, Türkiye tüm kurum ve kuruluşlarıyla milletin yanında oldu. Paraya, yaşa ve statüsüne bakmadan her vatandaşına ücretsiz tedavi imkanı sunan AK Parti Hükümeti, hizmetin her türlüsünü vatandaşın ayağına götürdü. Evden çıkamayanın tarlasını süren, işsiz kalana maaş bağlayan, aşsız kalana yemek ulaştıran AK Parti, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” prensibinin önemini bir kez daha ispatladı.

Yardıma koştu

Sol medya dillendirilen “Devlet patronu koruyor, vatandaşın taleplerine kulak verilmiyor” şeklindeki iddianın ‘algı operasyonu’ olduğunu gözler önüne seriyoruz. Afrika ülkeleri ve mazlum coğrafyaların yer altı zenginliklerini sömürerek yıllarca saltanat kuran Batılı ülkeler, pandemi karşısında iflas bayrağı çekerken, Türkiye küresel salgında bile ‘sosyal devlet’ farkını ortaya koydu. Başkan Erdoğan önderliğindeki AK Parti Hükümeti, işçisinden öğretmenine, garsonundan sağlık çalışanına kadar devletten yardım talep eden hiçbir vatandaşını geri çevirmedi. Kibirli Batılı ülkelerin iç savaşın eşiğine geldiği süreçte, Türkiye’nin devreye aldığı destek paketi 240 milyara ulaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından temel ihtiyaçların giderilmesi adına vatandaşlara sağlanan bin TL’lik yardımlar, tek tek teslim edildi. Toplam 5.5 milyon hanenin yardım aldığı destek paketinden yaklaşık 25 milyon vatandaş faydalanırken, en düşük emekli maaşı bin 500 TL’ye yükseltildi.

Yüzde 92’si karşılandı

İmam, öğretmen, polis ve jandarma gibi kamu görevlilerinden oluşan Vefa Destek grupları ise vatandaşın her yardımına koştu, taleplerin yüzde 92’sini karşılamaktan imtina etmedi. 4 milyon 924 bin 927 talebin ulaştığı Vefa Sosyal Destek Grupları, 4 milyon 541 bin 829 isteği yerine getirerek rekor kırdı. Ramazan öncesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 852 milyon 880 bin lira kaynak ayrıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşlı ve engellilerin; özel huzurevleri ve engelli bakım merkezlerindeki ücretleri, bakanlık tarafından karşılanmaya başlandı. TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alanların 2 aylık taksitleri ertelendi. Kentsel dönüşüm projeleri tamamlanmadığı için evlerini teslim alamayanlara yapılan kira yardımı 36 aydan 48 aya çıkarıldı.

Hazine arazisi çiftçiye

Hükümet, virüse rağmen üretimlerini sürdüren çiftçilere de destek verdi. Hazine’ye ait tarım arazilerini kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri 6 ay ertelendi. 14 milyon metrekare hazine arazisi, çiftçilerin kullanımına sunuldu. Çiftçinin pancardan sonra ekeceği ürünün tohum, gübre ve nakit avansını Türkşeker öderken, 2/B ve tarım arazileri üzerindeki 46 bin 500 hak sahibinin ödemeleri de 3 ay ötelendi. Ton başına hububatta 230 TL, bakliyatta 800 TL prim veren hükümet, hayvan yetiştiricileri için 100 milyon liralık paketi hayata geçirdi. Salgının etkisini azaltmak için çalışanları da ihmal etmeyen devlet, 15 Mart’tan sonra işten çıkarılanlara bin 177 TL nakit desteği verdi. Personellere gelir desteği sunan Kısa Çalışma Ödeneği’nden ise 2 milyon 658 bin 389 bin kişi faydalanırken, toplamda ise 4.1 milyar lira ödeme yapıldı. SGK ve Bağ-Kur primi ödemeleri 6 ay ertelenirken, 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkarıldı. 6 milyar TL’lik ek kaynakla sağlık çalışanlarının performans ödemeleri, en üst tavandan yapılmaya başlandı. Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilere ek ders ücreti ödenmeye devam etti.