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Spor

Salgın nedeniyle ertelenen Pilates Antrenörlük Kursları, 15 Haziran'da başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-06-06 11:50:52 -
Salgın nedeniyle ertelenen Pilates Antrenörlük Kursları, 15 Haziran'da başlayacak

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Pilates Antrenörlük Kursları'nın, 15 Haziran'da başlayacağı duyuruldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasında, 12 Mart-26 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen kursların, hazırlanan telafi programıyla 15 Haziran-24 Temmuz tarihlerinde tamamlanacağı ifade edildi.

Programda yer alan derslerin, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan tebliğler doğrultusunda alınacak tedbirlerle, mesafe ve hijyen kuralına uygun verileceği belirtildi.

Kursiyerlerin, uygulama ve teori programları için tercihlerini 8 Haziran Pazartesi günü mesai bitimine kadar "[email protected]" elektronik posta adresine iletebilecekleri aktarıldı.


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