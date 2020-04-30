Salgın nedeniyle ailesinden uzak olan küçük Nehir'e doğum günü sürprizi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hemşire annesi ve astsubay babasından uzakta kalan Nehir Karaca'nın 5'inci doğum günü sürpriz bir şekilde kutlandı.

Karaburun Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ilçeye bağlı Kösedere Mahallesi'nde anneanne ve dedesiyle kalan Nehir'i en sevdiği oyuncağı simgeleyen yaş günü pastası ve hediye ile ziyaret ederek, sürpriz yaptı.

Hemşire annesi Afyonkarahisar'da astsubay babası da Erzurum'da görevli olan Nehir sürpriz karşısında çok mutlu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlkay Girgin Erdoğan, Nehir'in anne ve babasının Türk halkının sağlığı ve güvenliği için canını dişine takan kamu görevlileri olduğunu belirterek, "Küçük kızımızın annesi ve babası yanında olmadan geçirdiği ilk yaş gününde boynu bükük kalmasın istedik. Onlara kavuşana kadar Nehir'imizin evi de ailesi de Karaburun olacak. Anne ve babasının gözleri arkada kalmasın. Onlara çok şey borçluyuz. Güzel kızları bizlere emanet. İnşallah koronavirüs salgını bittikten sonra hep birlikte Karaburun'da buluşacağız. Rahatsızlıkları nedeniyle evlerinden çıkamayan dede ve anneannenin ihtiyaçlarında da ekiplerimiz destek olacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Nehir'in durumu için kendisine sosyal medya aracılığı ile ulaşan teyzesi Efsun Karadayı Ediz'e de duyarlı davranışı nedeniyle teşekkür etti.