Salgın alarmı! Çiçek hastalığı nedeniyle 6 köy karantinaya alındı
Elazığ’da küçükbaş hayvanlarda tespit edilen çiçek hastalığı sonrası ekipler harekete geçti. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 6 köyde karantina uygulanmaya başlatıldı.
Elazığ’ın Keban ilçesinde bir küçükbaş hayvancılık işletmesinde koyun ve keçilerde çiçek hastalığı tespit edildi.
Keban’da bir vatandaşa ait küçükbaş hayvancılık işletmesindeki koyun ve keçilerde çiçek hastalığı tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından ilçede bulunan Çalık, Sağdıçlar, Büklümlü, Ulupınar, Bahçeli ve Bademli köyleri karantina altına alındı. Ekipler, köylerde aşılama çalışması başlattı.