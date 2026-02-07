  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu ihanet sözlerini kimse unutmasın! ‘Depremde Rum geldi, Yunan geldi Türk askeri gelmedi’ İran Dışişleri Bakanı resmen açıkladı: Eğer ABD bize saldırırsa...! İstanbul için geri sayım doldu! Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan tüyler ürperten uyarı: Fay her an kırılabilir Sapkın siyonistin Fransız siyasetçilere yakın Colom ile görüştüğü ortaya çıktı Epstein'in Fransız maşası CHP diktası Ümraniye’de hortladı! Önce 10 Kasım’da çakar skandalı sonra kumpas Çocuğun bileğine kelepçeyi taktık, peki ekranlara ne zaman? AK Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki: Siyasi cambaz Ekrem’in casusluk soruşturmasında ilginç detay: USB bellekten FETÖ elebaşı çıktı Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor Bakan Tekin “Maalesef Türkiye'deki muhalefetin yaklaşımı bu"! Bayrak tepkisi
Aktüel Salgın alarmı! Çiçek hastalığı nedeniyle 6 köy karantinaya alındı
Aktüel

Salgın alarmı! Çiçek hastalığı nedeniyle 6 köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Salgın alarmı! Çiçek hastalığı nedeniyle 6 köy karantinaya alındı

Elazığ’da küçükbaş hayvanlarda tespit edilen çiçek hastalığı sonrası ekipler harekete geçti. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 6 köyde karantina uygulanmaya başlatıldı.

Elazığ’ın Keban ilçesinde bir küçükbaş hayvancılık işletmesinde koyun ve keçilerde çiçek hastalığı tespit edildi.

 

 

Keban’da bir vatandaşa ait küçükbaş hayvancılık işletmesindeki koyun ve keçilerde çiçek hastalığı tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından ilçede bulunan Çalık, Sağdıçlar, Büklümlü, Ulupınar, Bahçeli ve Bademli köyleri karantina altına alındı. Ekipler, köylerde aşılama çalışması başlattı.

Türkiye'yi endişelendiren kuduz alarmı! Karantinaya alındı
Türkiye'yi endişelendiren kuduz alarmı! Karantinaya alındı

Gündem

Türkiye'yi endişelendiren kuduz alarmı! Karantinaya alındı

Şap karantinası! Şimdi de o kent alarma geçti
Şap karantinası! Şimdi de o kent alarma geçti

Yerel

Şap karantinası! Şimdi de o kent alarma geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23