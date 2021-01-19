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Kadın - Aile Salepli kek nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Salepli kek nasıl yapılır?

Salepli kek tarifi | Kış mevsimiyle birlikte daha çok tüketilmeye başlayan leziz ve besleyici içeceklerden olanı saleple tatlılar da hazırlayabilirsiniz. Peki, salepli kek olur mu? Salepli kek malzemeleri | Denenmiş salepli kek tarifi

Yeniakit Publisher
2021-01-19 18:46:00 -
Salepli kek nasıl yapılır?

Salepli kek yapılışı | Salep ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. Salep ile yalnızca içinizi ısıtacak bir içecek değil aynı zamanda leziz bir kek de hazırlayabilirsiniz.

Salepli kek tarifi

Malzemeler:

  • 3 yumurta
  • 2,5 su bardağı un
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı zeytinyağı
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1-2 damla limon suyu
  • 1 yemek kaşığı tarçın (Tarçın sevmiyorsanız ölçüyü azaltabilirsiniz)
  • 1 paket toz salep

Salepli kek nasıl yapılır?

Öncelikle şeker ve yumurtayı 10-15 dakika boyunca çırpın.

Un, salep, tarçını eleyerek ekleyin.

Kabartma tozu ve limon suyunu ekleyip keki karıştırmayı sürdürün.

Son olarak süt ve yağı ekleyin.

Hamuru kek kalıbına ya da arzu ettiğiniz fırın tepsisine boşaltın.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında keki pişirin.

Keki çikolata ya da karamel sos ile ikram edebilirsiniz

Afiyet olsun.

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