Salepli kek yapılışı | Salep ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. Salep ile yalnızca içinizi ısıtacak bir içecek değil aynı zamanda leziz bir kek de hazırlayabilirsiniz.

Salepli kek tarifi

Malzemeler:

3 yumurta

2,5 su bardağı un

1,5 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı zeytinyağı

1 paket kabartma tozu

1-2 damla limon suyu

1 yemek kaşığı tarçın (Tarçın sevmiyorsanız ölçüyü azaltabilirsiniz)

1 paket toz salep

Salepli kek nasıl yapılır?

Öncelikle şeker ve yumurtayı 10-15 dakika boyunca çırpın.

Un, salep, tarçını eleyerek ekleyin.

Kabartma tozu ve limon suyunu ekleyip keki karıştırmayı sürdürün.

Son olarak süt ve yağı ekleyin.

Hamuru kek kalıbına ya da arzu ettiğiniz fırın tepsisine boşaltın.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında keki pişirin.

Keki çikolata ya da karamel sos ile ikram edebilirsiniz

Afiyet olsun.