Salep soğanıyla yakalanan kişiye 60 bin 163 lira ceza!
Van'ın İpekyolu ilçesinde kaçak topladığı 1 kilo 300 gram salep soğanıyla yakalanan kişiye 60 bin 163 lira ceza uygulandı.14 Temmuz 2019 Pazar 01:00
Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Erçek Gölü kıyısında bir kişinin kazmayla endemik bitki türü olan salep soğanı çıkardığını belirledi.
Kontrollerde 1 kilo 300 gram salep soğanı topladığı belirlenen K.R'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 60 bin 163 lira idari para cezası kesildi.
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