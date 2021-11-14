Salebin faydaları nelerdir? Salep tarifi

Kış içeceğimiz salebe yumuşaklık veren ve salebin hafif içimli olmasını sağlayan özellikler şüphesiz içinde bulunan bileşenlerde saklı. Havaların soğumasıyla birlikte içmeye başladığımız salep, içecek olarak tüketilmesinin yanı sıra gıda ve ilaç sanayisinden kozmetiğe kadar uzanan pek çok alanda kullanılabilir.

Salep faydaları nelerdir?

Doğal ve saf salep tozu içerisinde katkı maddesi barındırmadığı için sağlığa pek çok yönden fayda sağlar. Salebin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Üst solunum yollarını yumuşatır

Regl sancılarına iyi gelir

Beslenme üzerinde olumlu etki sağlar

Bağırsak yollarını düzenler

Vücut sıcaklığını dengede tutar

Direncinizi ve kuvvetinizi artırır

Kalp sağlığınıza destek olur

Sinirlerinizi yatıştırır

Salebin gelişimi

Bitkinin gelişimi, eski yumrunun yeni yumru oluşturması şeklinde olur. Topraktan çıkıp doğrudan işleme tabi tutulmadan bir süre bekletilen yumrularda bahar aylarına doğru enzimatik faaliyetlere bağlı olarak yeni orkide çiçekleri oluşur. Yumruların kaynatılmasının bir diğer nedeni ise, lezzetini ve aromatik karakterlerini açığa çıkartmaktır. Ardından kurutulan bu yumrular taş değirmende öğütülerek kullanıma hazır hale getirilir.

Sıcaklıkların düşmesi kafelerde kış içeceklerine ilgiyi arttırdı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kafelerde vakit geçiren vatandaşlar, başta salep olmak üzere çeşitli kış içeceklerine ilgi göstermeye başladı.

Eskişehir’de son günlerde yaşanan sıcaklık düşüşleriyle birlikte kafelerde vakit geçirenler bitki çaylarına ve çeşitli kış içeceklerine talebi arttırdı. Kış aylarının vazgeçilmezi olan salep ise vatandaşların tercihinde ilk sırada yer aldı. Salep haricinde; ıhlamur, papatya ve adaçayı da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kış aylarına girerken, soğuk algınlığı ve benzeri hastalıklardan korunmak isteyenler kış içeceklerine yöneldi.



Eskişehir’de uzun yıllardır kafe işleten esnaf, özellikle kış aylarında tüketilen ürünlerin satışlarında artış olduğunu belirtti. Kışın iyice etkisini göstermesiyle bu artışın daha da çoğalacağını söyleyen Evliyagil şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle bitki çaylarına ve salebe yoğun ilgi var. İnsanların korona virüs döneminde kendilerini korumak adına bu içeceklere yöneldiğini söyleyebiliriz. Bunların yanında ıhlamur siparişlerinde de artış gözlemliyoruz. Kış çayları ve özel harmanlanmış bitki çaylarımız kış aylarında bağışıklığın artması adına çok yardımcı oluyor. Tabii ki insanların alım gücünün düşmesi siparişlere son zamanlarda kötü yansıdı.”

Salep nasıl yapılır?

500 mililitre süt için 1 tatlı kaşığı toz salep ve 1.5 yemek kaşığı toz şeker yeterlidir. Salep yapımı için, sütü bir tencereye alın ve kısık ateşte pişirin. Salep ve şekeri bir kabın içerisinde karıştırın. Hafiften ısınan sütün içerisine salepli karışımı ekleyin ve tel çırpıcı yardımıyla karıştırın