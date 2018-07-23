Saldırıya uğrayan turizmciler şaşkın

MUHAMMET KUTLU - Ülkemize her yıl milyarlarca dolar bırakan turistleri binbir uğraşla bulup getiren turizm acentaları, özellikle İstanbul’daki saldırılardan dolayı ne yapacağını şaşırmış durumda. Akit’e şikayetlerini aktaran Arap Seyahat Acentaları ve Turizm Geliştirme Derneği (ASATDER) Sözcüsü turizmci Ömer Kaya, “Turizm ülkesinin seyahat acentasıyız. Yurt dışında büyük masraflar ve riskler alarak ülkemizi tanıtıyoruz. Bunun için ülke içinde ve dışında çalışan ekiplerimiz var. Tatilde ülkemizin tercih edilmesi veya kurumsal şirketlerin toplantılarını ülkemizde yapmaları için uğraşıyoruz. Fakat binbir uğraşla ülkemize getirdiğimiz turistlere yapılan uygulamalar utanç verici. Taksici-Uber kavgası bahane edilerek, turizm şirketlerinin turist nakil araçlarına sürekli saldırılar yapılıyor. Araçlarımız polisler tarafından sürekli durdurulup ceza kesiliyor. Turistler yankesiciler ve benzeri kötü niyetli kişiler yüzünden sokakta yürüyemiyor. Sayın Turizm Bakanı’nın bizleri toplamasını ve dertlerimizi dinlemesini istiyoruz” diye konuştu.

“Ülkemize geldiklerinde uçak bileti, otel rezervasyonu, tur transferi hepsini paket halinde oluşturduğumuz turisti kendi turizm araçlarımızla taşıyamıyoruz. Taksiciler Uber’i bahane ederek içerisinde turist olan turizm araçlarımızın önünü keserek sopalarla turistin önünde şoföre saldırıyorlar. Bu olaylar çok sık olmaya başladı” diyen Ömer Kaya şunları kaydetti: “Medya, turizm araçlarına yapılan saldırı haberlerini ne hikmetse Uber aracı saldırıya uğradı diye haberleştirip, Uber’e pirim kazandırıyor, bu çok yanlış. Turizm akımını yoğunlaştırabilmek ve akımı sürekli etkin kılmak için ilk ve en önemli husus turistin can ve mal güvenliğini sağlayabilmektir. Maalesef saha içerisinde yaşadığımız olaylar turistlerin önünde izahı olmayan mahcubiyet oluşturuyor. Hırsızlık hat safhada. Özellikle AVM’lerde yaşanan hırsızlıklar çok fazla. İstanbul’un turizm merkezi Taksim’de turist dolandırıcılığı had safhada. Turistlere kollarına yapışarak masaj adı altında maalesef çirkin teklifler ediliyor. Düşünün, turist eşi ile beraber, yanına birileri gelip koluna yapışarak tehditkâr bir şekilde ahlaksız teklifler ediliyor. Turist balayına gelmiş, turizm aracında denetleme amaçlı araç durduruluyor, şoför evrakları eksiksiz veriyor. Evrak tam olunca rehberler birliği giriyor. ‘Kokartlı rehberin nerede?’ diye. Balayına gelen adam yanında kokartlı rehber gezdirmek zorunda değil ki. Bu bahane ile araç durduruluyor. Turist ne olduğunu anlamadan araç içerisinde tedirgin bir şekilde bekliyor. Şikâyet etmeye kalksanız şikâyet prosedürleri çok uğraştırıcı. Turist yeni evli, balayı için Sapanca Kartepe’ye gönderiyoruz. Turizm aracıyla denetlemede karısıyla karda kayacak, turiste ‘rehber zorunluluğu var’ diyor, ‘karımla karda kayacağım rehberi ne yapayım’ diye turist isyan ederken farklı bir sebep gösterilip adrese ceza geliyor. Otel rezervasyonu yapıyoruz turist otele geliyor rezervasyonu otelde 10 gün diyelim, sağlık olabilir ve ya farklı bir sebepten ötürü birkaç gün kaldıktan sonra ülkesine geri dönmek istediğinde otel hayır paranızı iade edemeyiz diyor, kesinlikle yasal değil. Dilenci olayı artık bıkkınlık isyanın ötesinde. Turistin rahat bir şekilde oturmasını bırakın yürüyemez hale geldi. Ayakkabı boyacısı güya bilerek farkında olmamış gibi ayakkabı fırçasını düşürünce turist iyi niyetiyle boyacıyı uyarınca boyacı hemen turistin ayakkabısına boya koyup fırçalamaya başlıyor. Turistin itirazı nafile, sonrasında ise boyacı en az 50 dolar alıncaya dek turiste sakız gibi yapışıyor”

Ülkemizin en önemli gelir kaynağı olan turizme ve turistlere yönelik bu olumsuz tutum ve uygulamaların sürmesi durumunda büyük zarara yol açacağı uyarısında bulunan ASATDER Sözcüsü Kaya, “Turizm sektörünün içinden gelen Sayın Bakanımızın bu konularda mutlaka bizleri dinlemesi gerekiyor. Senede birkaç kez bizleri toplayıp görüşlerimizi alması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi halde turizm sektörü elden gider” ifadelerini kullandı.