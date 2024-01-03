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Gündem Saldırıya uğrayan İsmail Aydemir ilk kez konuştu
Gündem

Saldırıya uğrayan İsmail Aydemir ilk kez konuştu

Yeniakit Publisher
2024-01-03 08:41:00 -

İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından evine dönerken bir gencin saldırısına uğrayan İsmail Aydemir ilk kez konuştu.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen etkinliğe katılan İsmail Aydemir, programın bitmesinin ardından elinde taşıdığı "Kelime-i Tevhid" yazılı bayrakla evine dönmek için yola çıkmıştı.

 

Aydemir, Şişhane Meydanı'ndaki iş merkezinin önünden geçtiği sırada E.A isimli gencin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmaya çalışırken, bölgede görev yapan trafik polisi tarafından yakalandı. Üniversite öğrencisi olduğu belirlenen şüpheli E.A, Karaköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Saldırıya uğrayan İsmail Aydemir ilk kez konuştu. Aydemir şunları söyledi, "Miting yapıldı. Parasını verip bayrak aldım. Şehitler bizim şehidimiz Filistin'de olan kardeşlerimiz de zaten mazlum durumdalar. Biz bu mitinge gitmeyelim mi? Şehitlerimiz için veya oradaki mağdur olan olan kardeşlerimiz için gitmeyelim mi? Biz bir sorumluluk hissetmeyelim mi?


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Yürüyerek geliyordum, kapalıydı yollar. Bir anda karşıma çıktı bu arkadaş. Elimde bayrakla gidiyordum. Tek ben değilim akın akın insanlar var. Sen Türk değil misin burası Türkiye dedi. Sen Arap seviciliği mi yapıyorsun dedi. Bir anda bir patlattı genç çocuk zaten. Öyle bir vurdu ki zaten sağıma vurdu yapıştım yere. Ağzımdan burnumdan kanlar akmaya başladı.

Vatan sevgisi imandandır. Ben askere de gittim askerliğimi Doğu'da yaptım. 15 Temmuz'da da yollara çıktım. Ben ne yaptıysam da Allah rızası için yaptım."

Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruklu saldırı

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Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruklu saldırı

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Yorumlar

Mehmet Tanriverdi

Yine İsrail kazandı, demekki İsrail her yerde müslümanları vurabiliyormuş. Bu gibi saldıranlar linç edilmeli, edilmeli ki başkaları ders alsın, ama nerde.

Koray

Arapca Bayrak tasimaya devam. Turk Bayragi niye tasimiyor bu arkadas. Herhalde bayrak ve vatan sevgisi kitligindandir...
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