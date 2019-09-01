Saldırının nedeni bilinmiyor! Afganistan'ın hava saldırısında 12 sivil öldü
Afgan Hava Kuvvetlerince Taliban'a yönelik Gurzivan ilçesine düzenlenen hava harekatında 12 sivil hayatını kaybederken, saldırının yanlışlıkla mı yapıldığının henüz bilinmediği bildirildi.01 Eylül 2019 Pazar 16:00
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Gurzivan ilçesine düzenlenen hava saldırısında 12 sivil öldü.
Faryab İl Şura Vekili Sıbgatullah Silab, yaptığı açıklamada, Gurzivan'da, Afgan Hava Kuvvetlerince gerçekleştirilen hava saldırısında 12 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Nedeni bilinmiyor
Ölenlerin arasında çocukların bulunduğu bilgisini veren Silab, saldırının yanlışlıkla mı yapıldığının henüz bilinmediğini belirtti.
Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Favad Aman ise hava saldırısında, Taliban'a ağır darbe vurulduğunu, sivil kayıplarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.
YORUM YAZ