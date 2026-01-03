  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Saldırının detayları belli oldu: Maduro ve eşini uyurken sürükleyerek çıkardılar
Gündem

Saldırının detayları belli oldu: Maduro ve eşini uyurken sürükleyerek çıkardılar

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Saldırının detayları belli oldu: Maduro ve eşini uyurken sürükleyerek çıkardılar

Kendine her şeyi hak gören küresel eşkıya ABD’nin Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşini ele geçirdiği saldırının detayları belli oldu.

ABD'li yayın kuruluşu CNN, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşiyle yatak odasından sürüklenerek çıkarıldığını yazdı.

CNN'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD güçleri tarafından yatak odalarından çıkarılırken sürüklendi.

Kaynaklar, çiftin operasyon esnasında uyuduklarını ve saatin gece yarısı olduğunu kaydetti.

 

Olay

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro’ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD’nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD’ye destek verenler de oldu.

Netenyahu’nun tutuklama kararını uygulamadılar: Maduro için tutuklama kararı icat ettiler
Netenyahu’nun tutuklama kararını uygulamadılar: Maduro için tutuklama kararı icat ettiler

Dünya

Netenyahu’nun tutuklama kararını uygulamadılar: Maduro için tutuklama kararı icat ettiler

Haydut darbe yaptı, kukla makam istedi! Maduro'nun koltuğuna talip biri çıktı
Haydut darbe yaptı, kukla makam istedi! Maduro'nun koltuğuna talip biri çıktı

Gündem

Haydut darbe yaptı, kukla makam istedi! Maduro'nun koltuğuna talip biri çıktı

Sinsi planın taşları döşeniyor! Şeytan ABD'den Maduro'ya suç duyurusu
Sinsi planın taşları döşeniyor! Şeytan ABD'den Maduro'ya suç duyurusu

Dünya

Sinsi planın taşları döşeniyor! Şeytan ABD'den Maduro'ya suç duyurusu

Rusya'dan flaş Maduro açıklaması
Rusya'dan flaş Maduro açıklaması

Dünya

Rusya'dan flaş Maduro açıklaması

Dünyanın merakla beklediği açıklama geldi! Trump Maduro'nun nereye götürüldüğünü açıkladı
Dünyanın merakla beklediği açıklama geldi! Trump Maduro'nun nereye götürüldüğünü açıkladı

Gündem

Dünyanın merakla beklediği açıklama geldi! Trump Maduro'nun nereye götürüldüğünü açıkladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Toshiba

Etrafında sözüm ona sadık olan ne kadarda çok hain varmış. Tek kurşun atmadan sattılar.

Bozkurt

Ulan alçak ABD Netanyahu denen şerefsize neden bunların yapmıyorsun alçak ülke bir devletin başkanına bu yapılır mı sen nereden alıyorsun bu cüreti tabii içlerinde hain dolu
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23