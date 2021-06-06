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Gündem Saldırının ardından MSB'den flaş açıklama! "Desteğe hazırız"
Gündem

Saldırının ardından MSB'den flaş açıklama! "Desteğe hazırız"

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK/YPG'nin, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kentinde Peşmerge güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 20:51:00 - 2021-06-06 20:53:31
Saldırının ardından MSB'den flaş açıklama! "Desteğe hazırız"

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK/YPG'nin, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kentinde Peşmerge güçlerine yönelik saldırısıyla bölgenin barışı, huzuru ve istikrarı önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden Iraklılara rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.

Terör örgütü PKK/KCK/YPG'nin Peşmerge'ye saldırarak, bölgenin barışı, huzuru ve istikrarı önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha gösterdiği belirtilen açıklamada, Kürtleri koruma amacı taşımayan saldırının, terör örgütünün, Kürtlerin temsilcisi olamayacağını gösterdiği ifade edildi.

MSB'nin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"PKK/KCK/YPG terör örgütünün gerçek yüzü görülmeli ve özellikle dost ve müttefik ülkeler PKK/KCK/YPG'ye başta silah ve mühimmat olmak üzere desteğini kesmelidir. Türkiye, bölgemize huzursuzluk, istikrarsızlık, kan ve gözyaşından başka bir şey getirmeyen bu hain ve eli kanlı terör örgütünü tamamen bitirmeye, mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam etmeye kararlıdır ve bu konuda komşularıyla iş birliğine hazırdır. Her zaman olduğu gibi komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygılı olarak terörle mücadelesinde Iraklı kardeşlerimizin daima yanındayız ve onlara desteğe hazırız."

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Yorumlar

Sinanogul

size kedi bili vermeyiz diyenler dimi bu peşmerge .Canları cehenneme..
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Geç bunları.

Peşmergeye destek olacakmışız. Peşmerge dediklerin kim? Dünyaya kendinizi göstermek, hava atmak için askerlerimizi "kelle" etmeseniz olmuyor değil mi? Hem askerlerimiz ölecek hem düşmanlarımız bize gülecek.
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