  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ataşehir Belediyesi'nde başkan vekili değişti: Seçimden AK Parti adayı çıktı Ahmet Hakan’dan YP’nin Göktaş iftirasına tepki! Özlale’ye “gayrimedeni” ve “pişkin” göndermesi! Siyonist lobinin çirkin oyunu bozuldu! Katil Netanyahu için ABD’li cinayetleri sakladılar Özgür Özel, iftiracı vekile kalkan oldu: Yalana akılalmaz kılıf! Özür diledi ama… Suudi Arabistan’a saldırı sonrası Ankara’dan çok sert mesaj: Erdoğan’ın kararlılığını duyurdu! Aklı gidik Trump, kendi tükürdüğünü yaladı: Dünyayı tehdit ediyordu! Rus dizeline muhtaç kaldı Harvard tarihinde bir ilk! Türk bilim insanı Rıfat Atun dekan oldu DMM’den Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini hedef alanlara sert cevap: Algı operasyonu hedefine ulaşamayacak Ali Karahasanoğlu yazdı: Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne “Allahsızlar” haykırışı 13 ABD askerini öldüren Hasan'ı canlı yayında idam edecekler! 'Herkes izlesin istiyoruz'
Dünya Saldırıların ardından Suudi Arabistan'dan kritik uyarı
Dünya

Saldırıların ardından Suudi Arabistan'dan kritik uyarı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Saldırıların ardından Suudi Arabistan'dan kritik uyarı

Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırıları sonrası Riyad'daki havalimanından yolculara "uçuşlarını kontrol edin" uyarısı yapıldı.

uudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı yönetimi, bir kez daha yolculara havalimanına gitmeden önce uçuş durumlarını teyit etmeleri çağrısında bulundu.

Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, yolcuların havalimanına hareket etmeden önce hava yolu şirketleriyle doğrudan iletişime geçerek uçuşlarının durumunu kontrol etmeleri gerektiği belirtildi.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 6-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Husi saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurmuştu.

 

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan'a saldırı... Türkiye'den jet hızında tepki
Suudi Arabistan'a saldırı... Türkiye'den jet hızında tepki

Dünya

Suudi Arabistan'a saldırı... Türkiye'den jet hızında tepki

Suudi Arabistan’a peş peşe saldırı... İletişim Başkanı Duran: Şiddetle kınıyorum
Suudi Arabistan’a peş peşe saldırı... İletişim Başkanı Duran: Şiddetle kınıyorum

Gündem

Suudi Arabistan’a peş peşe saldırı... İletişim Başkanı Duran: Şiddetle kınıyorum

Pakistan’dan kritik ‘Mekke İttifakı’ mesajı: Suudi Arabistan’da önemli askeri gücümüz var
Pakistan’dan kritik ‘Mekke İttifakı’ mesajı: Suudi Arabistan’da önemli askeri gücümüz var

Gündem

Pakistan’dan kritik ‘Mekke İttifakı’ mesajı: Suudi Arabistan’da önemli askeri gücümüz var

Suudi Arabistan’a saldırı sonrası Ankara’dan çok sert mesaj: Erdoğan’ın kararlılığını duyurdu!
Suudi Arabistan’a saldırı sonrası Ankara’dan çok sert mesaj: Erdoğan’ın kararlılığını duyurdu!

Gündem

Suudi Arabistan’a saldırı sonrası Ankara’dan çok sert mesaj: Erdoğan’ın kararlılığını duyurdu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23