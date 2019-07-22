0553 313 94 23

Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama

İdlib'de düzenlenen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Rusya'dan açıklama geldi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 20:09
Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama

Muhalifere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib'de bugün bir pazar yerine düzenlenen saldırıda 23 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Gözlemevi dün yine İdlib'de düzenlenen saldırıda da 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Rusya saldırıları düzenlediği iddiasını yalanladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İngiltere ve ABD tarafından finanse edilen Beyaz Baretlilerin kimliği bilinmeyen temsilcileri tarafından yapılan, Rusuçaklarınca Maaret el Numan'daki (İdlib eyaleti) bir pazar yerine saldırı düzenlendiği iddiası yalandır. Rusya, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin bu bölgesinde herhangi bir görevde bulunmamıştır."

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre ise bugün Maaret el Numan'daki pazar yerine düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 23 kişiden en az 19'u sivil.

Franasız haber ajansı AFP de, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve bölgede bulunan kurtarma görevlilerine dayandırdığı haberinde, İdlib'de düz düzenlenen hava saldırılarında 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 20:09
  1. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi
  2. Rusya Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Berat Ayberk Özdemir: “Ligde kalıcı olacağımızı düşünüyorum”
    1. Berat Ayberk Özdemir: “Ligde kalıcı..
    2. Ankaragücü, Kitsiou'yu renklerine..
    3. GÜNCELLEME - Almanya'da 3 camiye ve..
    4. Terör devleti İsrail, Müslümanların..
    5. Gazzeli kamyon şoförleri İsrail..
    6. Afife Jale kimdir? Tiyatrocu ilk..
    7. Ormanda kaybolup kayalıklardan düşen..
    8. Uluslararası Bayburt Dede Korkut..
    9. Ülkesine dönen Portekizlilere 6 bin..
    10. Davutoğlu ve Gül yan yana geldi
    11. Kur'an-ı Kerim'deki şifalı yiyecekler..
    12. Bartın’daki DEAŞ operasyonunda 1..
    13. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz..
    14. Gençlerbirliği'nin Bolu kampı
    15. Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı
    16. Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    17. Kütahya’da tarla kavgası: 2 ölü, 1..
    18. "S-400 alırken birilerinden izin mi..
    19. GÜNCELLEME - Bingöl’de minibüs ile..
    20. Düğünde 2 kişiyi yaralayan şüpheli..
    21. Sri Lanka'da olağanüstü hal bir ay..
    22. Çukura düşen yavru kediyi itfaiye..
    23. Nijeryalı asker, kolide bulduğu 37 bin..
    24. Alaplı’da skunk ele geçirildi
    25. Erdoğan ve Putin anlaşmıştı! Resmen..
    26. Gazeteci Örsan Öymen mezarı başında..
    27. Almanya’da camide yine bomba alarmı
    28. Kıyıya vuran yavru yunus ekipleri..
    29. Fırat Nehri’nde akıntıya kapılan şahıs..
    30. Akıncı Üssü davası
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti