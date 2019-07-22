Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama

Muhalifere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib'de bugün bir pazar yerine düzenlenen saldırıda 23 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Gözlemevi dün yine İdlib'de düzenlenen saldırıda da 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Rusya saldırıları düzenlediği iddiasını yalanladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İngiltere ve ABD tarafından finanse edilen Beyaz Baretlilerin kimliği bilinmeyen temsilcileri tarafından yapılan, Rusuçaklarınca Maaret el Numan'daki (İdlib eyaleti) bir pazar yerine saldırı düzenlendiği iddiası yalandır. Rusya, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin bu bölgesinde herhangi bir görevde bulunmamıştır."

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre ise bugün Maaret el Numan'daki pazar yerine düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 23 kişiden en az 19'u sivil.

Franasız haber ajansı AFP de, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve bölgede bulunan kurtarma görevlilerine dayandırdığı haberinde, İdlib'de düz düzenlenen hava saldırılarında 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.