Saldırılar devam ediyor! Terör devleti İsrail yine çocukları vurdu

İsrail'in Gazze sınırına düzenlediği hava saldırısında, yaşları 13 ila 14 arasında değişen üç çocuk yaşamını yitirdi.

Dün akşam saatlerinde Deyr el Beleh'in doğusunda, Gazze ile İsrail'i ayıran sınır hattına düzenlenen saldırıda üç kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el Kudra, saldırı sonrası hayatını kaybeden Filistinlilerin cesetlerinin Filistin Kızılayı'na bağlı ambulanslarla tahliye edildiğini açıkladı.

3 çocuk hayatını kaybetti

Saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin kimlikleri ise bir süre sonra açıklandı. İsrail'in hava saldırısında Halid Ebu Said (14), Abdulhamid Ebu Zahir (13) ve Muhammed el Satri (13) yaşamını yitirdi.

İsrail, saldırının sınır hattına mayın döşemeye çalışan silahlı bir hücrenin mensuplarını hedef aldığını öne sürmüştü.

Gazze'deki silahlı gruplar ve halk, İsrail'in düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi. Gazze halkı, saldırıdan sonra İsrail'e karşılık verilmesi talebiyle sokağa dökülürken silahlı gruplar da açıklamalar yayınlayarak saldırıya tepki gösterdi. Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi gibi büyük gruplar İsrail'in saldırısını "yeni bir Siyonist katliam" olarak niteledi. İslami Cihad Hareketi, "İsrail'e uygun bir zaman ve şekilde karşılık verileceğini" açıkladı.

Bilanço çok ağır

30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşleri kapsamındaki gösterilerde şu ana dek 216 Filistinli öldürüldü ve 20 binden fazlası yaralandı. Yaralıların büyük bir kısmını gerçek mermiyle yaralananlar oluşturuyor. Olaylarda keskin nişancı atışıyla vurulan bir İsrail askeri ölürken, en az 6 asker de yaralandı.

Kaynak: Mepa News