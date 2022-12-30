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Siyaset Saldırıdan saatler önce Oda TV hedef göstermişti! Merhum Sinan Ateş Oda TV'ye böyle cevap verdi
Siyaset

Saldırıdan saatler önce Oda TV hedef göstermişti! Merhum Sinan Ateş Oda TV'ye böyle cevap verdi

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş, ölümünden saatler önce bir paylaşımı nedeni ile Oda TV tarafından hedef alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 21:11:00 - 2022-12-30 21:21:27
Saldırıdan saatler önce Oda TV hedef göstermişti! Merhum Sinan Ateş Oda TV'ye böyle cevap verdi

 Yeniakit.com.tr 

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş, vefatından birkaç saat önce Twitter hesabından bir fotoğraf karesi paylaştı.

Ateş'in, İyi Parti'nin kuruluş sürecinde Meral Akşener'den yana tavır alan Mahmut Korkmaz ve İbrahim Sungur ile beraber yer aldığı fotoğraf karesini haberleştiren Oda TV, "Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş İYİ Partili ülkücülerle poz verdi" başlığını kullandı.

Merhum Ateş, alıntıladığı Oda TV'nin haberine şöyle cevap verdi:

Oda TV yine ülkücülere ve MHP’lilere itibar suikasti peşindedir. Oda TV'nin kime ve neye hizmet ettiği gayet açıktır. Bizim tavrımız da duruşumuz da nettir. Yetiştiğimiz Ocak Ülkü Ocakları, partimiz MHP’dir.

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Yorumlar

Abdülhamit Karaca

Menfur bir saldiri sonunda sehid edilen Sinan Reisimize Allahdan rahmet ve bol magfiretler niyaz ediyorum. 
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