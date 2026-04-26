Saldırı sonrası Trump’tan dünyaya "İran" mesajı: Hiçbir güç bizi bu savaşı kazanmaktan alıkoyamaz!

Saldırının bölgesel gerilimlerle, özellikle de İran ile yürütülen süreçle ilgisi olup olmadığına değinen Trump, kararlı bir duruş sergiledi. Trump, "Bu olay beni İran’daki savaşı kazanmaktan alıkoymayacak. Bunun İran’la bir ilgisi var mı bilmiyorum, bildiklerimize dayanarak öyle olmadığını düşünüyorum; ancak biz harika işler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Çelik yelek hayat kurtardı

Saldırı anında bir polis memurunun çok yakın mesafeden güçlü bir silahla vurulduğunu açıklayan ABD Başkanı, büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü belirtti. Vurulan memurun giydiği çelik yelek sayesinde hayatta kaldığını söyleyen Trump, "Az önce o memurla konuştum, durumu çok iyi ve yaptığı görevden gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.

"Beyaz Saray’da yüksek güvenlikli bir salon şart"

Olayın yaşandığı binanın özel güvenlikli bir yapı olmadığına dikkat çeken Trump, Gizli Servis’in güvenlik taleplerini bir kez daha gündeme getirdi. Kurşun geçirmez camlar ve İHA saldırılarına dayanıklı sistemlerin önemini vurgulayan Trump, "Gizli Servis’in bu önlemleri neden talep ettiğini şimdi daha iyi anlıyoruz. Hiç olmadığı kadar yüksek güvenlik tedbirlerine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Birlik ve beraberlik çağrısı

Saldırı sonrası ABD halkına seslenen Trump, farklılıkların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak bir birlik çağrısı yaptı:

"Orada Cumhuriyetçiler, Demokratlar, bağımsızlar, muhafazakarlar ve liberaller vardı. Muazzam bir sevgi ve birliktelik vardı. Tüm ABD’lilerden farklılıklarımızı barışçıl bir şekilde çözme konusunda kararlı olmalarını rica ediyorum."

Kabine üyeleri hızla tahliye edildi

Trump, saldırı anında kendisi ve eşi Melania Trump’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in de hızla güvenli bölgeye alındığını aktardı. Savunma Bakanı Hegseth’in ilk başta yardım istemediğini esprili bir dille anlatan Trump, güvenlik güçlerinin müdahalesini "inanılmaz derecede iyi" olarak tanımladı.