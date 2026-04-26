  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pakistan ziyareti iptal oldu! Trump, İran'ın teklifini yeterli bulmadı Bakan Memişoğlu yeni şehirleri açıkladı Teröristten orduya yeni savaş talimatı Putin yollarına taş koysa da Rus devi Türkiye operasyonuna 'devam' kararı aldı ASELSAN'dan müthiş icat! Havada sıcak saatler! Uçağa ateş açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara sürpriz Saniyede 11.500 dolar: İran savaşının faturası büyüyor Çağrı Bey, Korkut, Altan ve Sancar... Durmak yok göreve devam Bakan Çiftçi'den faili meçhuller sorusuna cevap! Bayram Ali Öztürk Hoca'nın dosyası raftan iniyor
Saldırı sonrası Trump'tan dünyaya "İran" mesajı: Hiçbir güç bizi bu savaşı kazanmaktan alıkoyamaz!
Gündem

Saldırı sonrası Trump’tan dünyaya "İran" mesajı: Hiçbir güç bizi bu savaşı kazanmaktan alıkoyamaz!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Saldırı sonrası Trump'tan dünyaya "İran" mesajı: Hiçbir güç bizi bu savaşı kazanmaktan alıkoyamaz!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde kendisine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı girişiminin ardından Beyaz Saray’da bir basın toplantısı düzenledi. Saldırıyı "beklenmedik" olarak nitelendiren Trump, dış politikadaki kararlılığının sarsılmayacağı mesajını verdi.

Saldırının bölgesel gerilimlerle, özellikle de İran ile yürütülen süreçle ilgisi olup olmadığına değinen Trump, kararlı bir duruş sergiledi. Trump, "Bu olay beni İran’daki savaşı kazanmaktan alıkoymayacak. Bunun İran’la bir ilgisi var mı bilmiyorum, bildiklerimize dayanarak öyle olmadığını düşünüyorum; ancak biz harika işler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Çelik yelek hayat kurtardı

Saldırı anında bir polis memurunun çok yakın mesafeden güçlü bir silahla vurulduğunu açıklayan ABD Başkanı, büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü belirtti. Vurulan memurun giydiği çelik yelek sayesinde hayatta kaldığını söyleyen Trump, "Az önce o memurla konuştum, durumu çok iyi ve yaptığı görevden gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.

"Beyaz Saray’da yüksek güvenlikli bir salon şart"

Olayın yaşandığı binanın özel güvenlikli bir yapı olmadığına dikkat çeken Trump, Gizli Servis’in güvenlik taleplerini bir kez daha gündeme getirdi. Kurşun geçirmez camlar ve İHA saldırılarına dayanıklı sistemlerin önemini vurgulayan Trump, "Gizli Servis’in bu önlemleri neden talep ettiğini şimdi daha iyi anlıyoruz. Hiç olmadığı kadar yüksek güvenlik tedbirlerine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Birlik ve beraberlik çağrısı

Saldırı sonrası ABD halkına seslenen Trump, farklılıkların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak bir birlik çağrısı yaptı:

"Orada Cumhuriyetçiler, Demokratlar, bağımsızlar, muhafazakarlar ve liberaller vardı. Muazzam bir sevgi ve birliktelik vardı. Tüm ABD’lilerden farklılıklarımızı barışçıl bir şekilde çözme konusunda kararlı olmalarını rica ediyorum."

Kabine üyeleri hızla tahliye edildi

Trump, saldırı anında kendisi ve eşi Melania Trump’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in de hızla güvenli bölgeye alındığını aktardı. Savunma Bakanı Hegseth’in ilk başta yardım istemediğini esprili bir dille anlatan Trump, güvenlik güçlerinin müdahalesini "inanılmaz derecede iyi" olarak tanımladı.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Burak Bey

Seni siyonist yahudi devletinin tasmalı sadık köpeği seni. Kuru sıkı tabancayla şov yaptır sonra mağdur edebiyatı yap. Müslüman Türk bu sahte tiyatronuzu yemez. Sen onu hizmetkarınız chpye anlat sarı şeytan.

Mustafa

Epstein ler ölmez birde Trump'a Anıtkabir yaparlar sonrada sen ölmedin kalbimizde yaşıyorsun, izindeyiz derler.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23