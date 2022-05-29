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Gündem Saldırı hazırlığındaydılar! 15 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Gündem

Saldırı hazırlığındaydılar! 15 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 19:17:00 -
Saldırı hazırlığındaydılar! 15 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, saldırı hazırlığı yapan teröristlerin tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirilmeye devam edildiği bildirildi.

Bu kapsamda, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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