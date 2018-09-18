Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine yönelik hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.18 Eylül 2018 Salı 13:49
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığı içinde olduğu belirlenen silahlı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucunda üs bölgelerine saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
YORUM YAZ